Rescatan a tres senderistas en los Picos de Europa, una de ellas herida

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Tres senderistas que se encontraban en el Parque Nacional de Picos de Europa, en la zona de Vegahuerta de los Ilastriales, en el término municipal de Oseja de Sajambre (León), tuvieron que ser auxiliadas y, en el caso de una de ellas, que estaba herida, evacuada por vía aérea.

Según ha informado este domingo el Servicio de Emergencias 112 de Castilla y León, el aviso del suceso se produjo en torno a las 15:10 horas de ayer sábado.

Fue entonces activado el Grupo Especial de Intervención en Montaña (Greim) con sede en Sabero (León) y el helicóptero de la Unidad Aérea de León con base en la Virgen del Camino.

En primer lugar se llevó a cabo la extracción de la montañera herida, que fue trasladada al Centro de Salud de la localidad de Riaño, para una primera exploración.

Con posterioridad, fueron evacuadas las otras dos mujeres, que fueron conducidas junto a su compañera lesionada.

EFE

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