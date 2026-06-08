El ‘Rasca 5 Años para ti’ deja en Bembibre 850.000 euros y el ‘Rasca Las Mil y una Noches’ lleva a León 120.000 euros

Publicado por Redacción León Creado: Actualizado:

Así, el ‘Rasca 5 Años para ti’ ha dejado en Bembibre su premio mayor, 120.000 euros anuales durante 5 años y 250.000 euros al contado, lo que suma un total de 850.000 euros. Feliciano Álvarez Álvarez es el vendedor de la ONCE que ha llevado la suerte a Bembibre desde su punto de venta en el supermercado Familia de la localidad.

El ‘Rasca 5 Años para ti’ es el juego en el que por 5 euros se puede llegar a ganar hasta 120.000 euros anuales durante 5 años y 250.000 al contado. Para jugar hay que rascar las áreas de juego y descubrir números, símbolos y premios. Si los resultados coinciden según las reglas de cada juego, se ganará el premio correspondiente. Además, se podrán conseguir premios directos o multiplicar tus ganancias.

Por su parte, en León, el vendedor de la ONCE Pablo Suárez Manilla ha dejado 120.000 euros, con un boleto agraciado con el premio mayor del ‘Rasca Las Mil y una Noches’ que comercializó desde su quiosco de la Avenica Reyes Leoneses de la capital.

Los cupones de la ONCE son parte de los productos de lotería social, segura, responsable y solidaria de la Organización que, desde su diseño hasta su comercialización, implementa controles para neutralizar consumos descontrolados, prohíbe expresamente la venta a menores de edad o el consumo a crédito, entre otras medidas. La Organización mantiene una responsabilidad con la ciudadanía promoviendo una política de juego responsable con los más exigentes sistemas de evaluación y seguimiento definidos por la Asociación Mundial de Loterías y la Asociación Europea de Loterías.

Los ‘Rascas’, como las demás loterías responsables, seguras y sociales de la ONCE, se puede adquirir a los más de 21.300 vendedores y vendedoras de la Organización, en www.juegosonce.es y en establecimientos autorizados.