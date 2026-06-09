Medicina Preventiva del Hospital de León, premio nacional por su programa de humanización infantil

El Servicio de Medicina Preventiva del Complejo Asistencial Universitario de León se ha alzado con el primer premio nacional Piñe a la Mejor Iniciativa en Medicina Preventiva y Salud Comunitaria.

El galardón reconoce el éxito de «Déjame que te cuente para ayudar a sanarte», un programa de humanización que utiliza los cuentos como herramienta terapéutica para niños hospitalizados, incluidos pacientes oncológicos.

El proyecto, que ya fue premiado por la Junta en 2023, lleva tres años amenizando los ingresos de los más pequeños, entre ellas, con sesiones de cuentacuentos el Día Internacional del Niño con Cáncer, el Día del Niño Hospitalizado o el Día Mundial del Donante de Médula Ósea.

Además del orgullo del reconocimiento, el equipo del Hospital leonés anunció que donará la dotación económica del premio a asociaciones que apoyan a niños con cáncer y a sus familias, mostrando así su compromiso con la excelencia clínica y el cuidado emocional.