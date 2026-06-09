La rotura de una tubería de gas obliga a cortar una calle en el barrio de La Palomera

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Los trabajos de construcción de un edificio de viviendas en la calle González Vecin, situada en el barrio de La Palomera de la capital leonesa ocasionaron en la tarde de hoy la rotura de una tubería de gas que obligó a cortar durante más de una hora la vía.

Según informaron fuentes del Servicio de Emergencias 1-1-2 de Castilla y León, pocos minutos después de las 15.30 de hoy recibieron una llamada alertando de la rotura de una tubería en la confluencia de las calles Miguel Cordero del Campillo y Joaquín González Vecin.

Hasta el lugar se desplazó la Policía Local de León, que procedió a cortar la calle Joaquín González Vecin, y los Bomberos de León, que regresaron a la base poco más de una hora después de que se diera el aviso, al haber podido solucionar la avería.