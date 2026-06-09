Los bomberos de León sofocan el incendio de un contenedor de cartón en la Avenida de Roma

Publicado por María M. Peña Creado: Actualizado:

Un equipo de bomberos del Ayuntamiento de León ha intervenido durante la jornada de hoy para sofocar un incendio declarado en un contenedor de reciclaje de papel y cartón, situado en la céntrica Avenida de Roma de la capital leonesa. El aviso fue dado por los propios vecinos de la zona, quienes se vieron alertados por la densa humareda que comenzaba a desprenderse del recipiente de color azul, el cual fue rápidamente pasto de las llamas.

Hasta el lugar se desplazó una dotación del Servicio de Extinción de Incendios, cuyos efectivos procedieron a verter agua en el interior del contenedor para controlar y extinguir el fuego en su totalidad. Para garantizar la seguridad durante las maniobras y facilitar el acceso de los camiones de bomberos, agentes de la Policía Local procedieron a cortar el tráfico en el tramo de la Avenida de Roma comprendido entre La Inmaculada y la calle Colón. Gracias a la rápida actuación de los servicios de emergencia, el fuego pudo ser sofocado sin que se registraran heridos ni daños materiales de mayor gravedad en el entorno.