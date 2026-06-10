Llega el buen tiempo y con él, el gran rompecabezas de las familias: ¿qué hacemos con los peques cuando acabe el colegio?. El Ayuntamiento de Villaquilambre ya tiene la respuesta.

El municipio acaba de desplegar su artillería estival con la oferta de 624 plazas para sus tradicionales campamentos de verano, diseñados específicamente para hacer compatible la vida laboral de padres y madres con el ocio de los más jóvenes.

Bajo los nombres de Campapeque y campaxoven, el programa cubre un amplísimo abanico de edad, desde los 3 años hasta los 14, para garantizar un verano lleno de agua, juegos y nuevas amistades a quien se apunte. Las actividades arrancarán oficialmente el 25 de junio y se organizarán en tuirnos semanales con un horrario muy cómodo desde las 8.00 a las 15.00 horas.

el Concello ha dividido la diversión en dos grandes bloques para que nadie se aburra. El Campapeque de 3 a 6 años se celebrará a caballo entre el Centro Joven de Navatejera y la Casa de Cultura de Villaobispo. los más pequeños disfrutarán de juegos guiados, manualidades, temáticas semanales y el plato fuierte de las olas de calor con dos días a la semana de piscina municipal.

Mucho deporte

Y el Campaxoven de 7 a 14 años, que tendrá su base de operaciones en el pabellón del CEIP Los Adiles. En él la adrenalina sube un punto con los deportes, rastreos, gymkanas al aire libre y sus corespondientes chapuzones en la piscinas exteriores. El precio será de 50 euros a la semana y un precio espeicla de 20 euros para aquellas semanas que sean más cortas por los festivos. Con esta oferta, el Ayuntamiento de Villaquilambre quiere aportar soluciones para las familias y que sus trabajos no constituyan un peso a la hora de organizar a los peqeños de la casa.