Un millar de abogados leoneses están a la espera de pasar a ser autónomos

Más de un millar de abogados leoneses aguardan la tramitación mañana jueves en el Congreso de los Diputados de la Proposición No de Ley que adcsribe su condición profesional al Régimen Especial de los Trabajadores Autónomos, por la que se modifica su situación en la Seguridad Social.

Esta alternativa permitiria a los mutualistas alternativos trasladar sus derechos económicos acumulados a la Seguridad Social para integrarse en el Reta mediante una pasarela especifica. Además, establece nuevas garantias para las mutualidades alternativas, refuerza las exigencias de protección social de sus prestaciones y prevé una evaluación futura del régimen de alternatividad.

«Actualmente existe una ausencia de compromiso eficaz por los grupos políticos en materia de la pasarela al Reta, reivindicación justa de la abogacía, que tiene un único objeto que no es otro que la dignidad en la jubilación, algo imprescindible garantizar la suficiencia económica tras décadas de ejercicio profesional. La existencia de matices en los distintos puntos de vista no puede ser la justificación para no dar pasos definitivos», explica el decano del Colegio de la Abogacía de León, David Diez Revilla.

Actualmente se mantiene el sistema de alternatividad, es decir, la posibilidad de optar entre la mutualidad alternativa y el Régimen de Autónomos. Sin embargo, también prevé una evaluación futura de ese régimen. Además, el texto actual contiene dos previsiones no plenamente coincidentes sobre esa evaluación (una de ellas prevé que se evaluará a 31 de diciembre de 2027 y la otra determina que será antes del 31 de diciembre de 2030), por lo que esta cuestión deberia aclararse durante la tramitación parlamentaria.

Además, se añade una nueva disposición en la Ley General de la Seguridad Social sobre la mejora en la transparencia de la gestión, supervisión y control de las mutualidades alternativas, y contempla que el Gobierno apruebe las normas necesarias para ello.

No es la única reivindicación de los abogados leoneses, aunque la de la Justicia Gratuita no va en este paquete. «No se puede esperar un minuto más por una Ley de Asistencia Jurídica Gratuita que dignifique el turno de oficio con remuneraciones justas y actualizadas, además de incluir todos aquellos conceptos y servicios actualmente prestados pero que no se retribuyen. También se denuncia el malestar por la falta de remuneración de los Medios Adecuados de Solución de Controversias (MASC) en el Turno de Oficio, obligatorios tras la entrada en vigor de la Ley de Eficiencia», explica Diez Revilla.

Las prestaciones de las mutualidades alternativas deberán alcanzar, como mínimo, la cuantía de las pensiones mínimas del sistema público o sustentarse en aportaciones equivalentes a las exigidas en el Régimen de Autónomos. Así, se prevé que la cuota a satisfacer por los mutualistas se incrementará progresivamente hasta alcanzar un 100% en 2028, de forma que en 2026 ascenderá a un 86% y en 2027 al 93% de la cuota resultante de aplicar el tipo general de cotización establecido para contingencias comunes en el Régimen de Autónomos a la base minima del tramo de cotización aplicable en función de sus rendimientos netos.

El objetivo es garantizar unas pensiones dignas, que no dependan de la actual mutualidad, tal como se reclama