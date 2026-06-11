Detenido un familiar de un recluso de Villahierro que quiso meter droga en la cárcel

Una familiar de un recluso fue detenido en las últimas horas por tratar de introducir sustancias estupefacientes en el Centro Penitenciario de Villahierro. Se trata de un hombre de 35 años, que fue detectado por la Unidad Canina de la Guardia Civil.

La intervención se produjo tras el establecimiento de un dispositivo destinado a la identificación y registro selectivo de las personas que realizan visitas a familiares internos en dicho Centro.

En este caso, uno de los perros de la Unidad Canina Penitenciaria (UCAP) especializado en la detección de drogas, y guiado por una funcionaria de prisiones, señaló en varias ocasiones a uno de los visitantes, y ante la conducta persistente mostrada por el perro, esta persona procedió a entregar las sustancias estupefacientes que portaba entre sus ropas.

En este operativo, la Guardia Civil instruyó las correspondientes diligencias, que junto al detenido y las sustancias intervenidas, fueron puestas a disposición de la Sección de Instrucción del Tribunal de Instancia de los de León en funciones de Guardia.

Esta intervención se enmarca dentro del “Plan sobre detección de drogas en Centros Penitenciarios” encaminado al control de acceso de personas a instalaciones de la Administración penitenciaria que mantiene activo la Comandancia de León, en estrecha cooperación con los funcionarios del Área de Seguridad y del grupo de información y control operativo del Centro Penitenciario de León.