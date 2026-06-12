La ULE analiza el porqué de las bajas notas en la PAU en León

Publicado por Abigail Calvo León Creado: Actualizado:

La Universidad de León analizará por qué los resultados de los alumnos leoneses en la PAU de este año han sido las más bajas de los cuatro distritos universitarios de Castilla y León. Fuentes universtiarias apuntaron ayer que se investigará la circunstancia, teniendo en cuenta que los exámenes y los criterios de corrección son comunes a nivel autonómico.

El miércoles los 1.834 alumnos de León que se presentaron a la PAU pudieron conocer sus resultados y, a nivel autonómico, las cuatro universidades públicas que organizan la prueba a nivel autonómico lanzaron el porcentaje de aprobados y la consiguiente nota media obtenida por los estudiantes que habían hecho la Selectividad en cada uno de ellas. De media, los leoneses sacaron un 6,95 y el porcentaje de aprobados fue del 96,56. Sin embargo, en Valladolid la nota media fue del 7,48 y el 98,57% aprobó mientras que Burgos lidera el ránking de aprobados con un 98,9% y una nota media del 7,17. En Salamanca, el 98,55 aprobó, con una media de 7,14.

Diferencias

Ante este contexto, desde la Universidad de León inciden en que los exámenes «los corrigen personas y siempre habrá un elemento de subjetividad» y destacan, que en ningún caso se entiende que el nivel académico de los alumnos de la provincia leonesa sea «inferior» al del resto de la comunidad autónoma. Por este motivo, están recogiendo datos para llevar a cabo ese análisis que dé respuesta a los resultados de los alumnos de la provincia de León.

La nota de la PAU es fundamental para los estudiantes que quieren entrar a los grados con más demanda, teniendo en cuenta siempre que existe un distrito único a nivel nacional con lo que cualquier alumno, independientemente de donde haya hecho la PAU, puede matricularse en cualquier universidad. La diferencia de criterios entre autonomías, con Extremadura o Murcia como ejemplo de donde los estudiantes sacan más dieces, tanto en la PAU como en el Bachillerato, marca claras diferencias. Por este motivo, la Universidad de León investigará el porqué del caso de León en la última convocatoria.

Ahora, está pendiente la celebración de la convocatoria extraordinaria de este año, que será los días 30 de junio y 1 y 2 de julio. El plazo para matricularse en ella es del 22 al 25 de junio y las notas se sabrán el 7 de julio.