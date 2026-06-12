Violencia en la cárcel de León: un preso se atrinchera en la celda, esparce agua y jabón por el suelo y coge el cable de la tele para estrangular funcionarios

Publicado por Redacción León Creado: Actualizado:

La jornada del miércoles quedará marcada en la memoria de los trabajadores penitenciarios de España como un día de claroscuros. Mientras en Madrid el Congreso de los Diputados aprobaba finalmente el reconocimiento como agentes de la autoridad, en León dos funcionarios eran trasladados al hospital tras un episodio de violencia extrema en sus instalaciones. La paradoja resume la compleja realidad de un colectivo que celebra avances legislativos mientras sigue enfrentándose diariamente a condiciones de alto riesgo.

Los hechos ocurrieron durante el turno de mediodía en el centro penitenciario leonés. Un interno clasificado en primer grado, el régimen más restrictivo del sistema penitenciario español, protagonizó una secuencia de actos violentos que terminó con dos profesionales necesitando atención médica urgente y varios puntos de sutura. El agresor, de reciente incorporación a la prisión leonesa, pertenece al perfil de reclusos que rotan constantemente entre diferentes centros debido a su inadaptación crónica a las normas.

Según informan fuentes sindicales, el interno ingirió cuchillas delante del personal penitenciario y profirió amenazas de muerte tanto contra los trabajadores presentes como contra sus familias. La situación obligó a su traslado inmediato al hospital, movilizando para ello a varios efectivos de la Guardia Civil. Sin embargo, una vez en urgencias, al no atender el centro hospitalario a sus demandas, el recluso generó un nuevo altercado que derivó en su retorno al centro penitenciario.

Escalada de violencia en el interior de la celda

De vuelta en la prisión de León, los acontecimientos adquirieron mayor gravedad. El interno se atrincheró en su celda y preparó deliberadamente el escenario para causar el máximo daño posible a quienes intentaran intervenir. Esparció agua y jabón por el suelo para provocar resbalones, y utilizó el cable del televisor como arma, con intención de estrangular o golpear a modo de látigo a cualquier funcionario que se acercara.

La intervención resultó inevitable y las consecuencias no se hicieron esperar. Dos compañeros resultaron heridos de diversa consideración, requiriendo traslado urgente al hospital donde fueron atendidos con puntos de sutura. Afortunadamente, ese día el centro penitenciario contaba con médico en plantilla, lo que permitió una atención temprana que no está garantizada todos los días. Esta circunstancia excepcional contrasta con la realidad habitual del centro leonés.

Crisis sanitaria en el sistema penitenciario

La situación de los servicios médicos en las prisiones de España se ha deteriorado progresivamente. El centro de León cuenta actualmente con apenas tres médicos en plantilla cuando la ratio recomendada exigiría nueve profesionales. Esta carencia estructural obliga a los facultativos disponibles, en su mayoría reenganchados tras la jubilación, a realizar guardias de 36 horas continuadas para intentar paliar las deficiencias del sistema.

Esta precarización de la sanidad penitenciaria forma parte de una política más amplia que, según denuncian los representantes sindicales, está conduciendo a la destrucción progresiva de los servicios médicos en las instituciones penitenciarias españolas. Mientras tanto, los trabajadores penitenciarios carecen de apoyo psicológico institucional tras episodios traumáticos como el ocurrido en León.

Un reconocimiento histórico tras años de reivindicaciones

Paralelamente a estos acontecimientos, el Congreso de los Diputados en Madrid aprobaba la modificación legislativa que otorga finalmente a los funcionarios de prisiones la condición de agentes de la autoridad. Esta conquista laboral llega después de años de movilizaciones, manifestaciones y presión sindical, especialmente del sindicato TAMPM, que ha encabezado buena parte de estas reivindicaciones.

La ejecutiva del sindicato estuvo presente desde primera hora de la mañana en el hemiciclo para presenciar una votación que pone fin a décadas de reivindicaciones de un colectivo históricamente olvidado. Sin embargo, esta victoria legislativa contrasta dramáticamente con la realidad cotidiana que viven miles de trabajadores penitenciarios en España.

Reivindicaciones pendientes del sector penitenciario

A pesar del avance que supone el reconocimiento como agentes de la autoridad, las demandas del sector penitenciario en España permanecen mayoritariamente insatisfechas. Los funcionarios continúan sin ser reconocidos como profesión de riesgo, carecen de un estatuto específico que contemple las singularidades de su trabajo y mantienen diferencias salariales significativas con sus homólogos de Cataluña y País Vasco.

Tampoco se les ha aplicado la jornada de 35 horas semanales que rige en el resto de la administración pública española, ni tienen acceso al teletrabajo en los servicios periféricos, beneficios que paradójicamente sí disfrutan los empleados de servicios centrales de la Secretaría General de Instituciones Penitenciarias, que además cuentan con complementos de productividad adicionales.

La situación genera una frustración creciente entre las bases del sector. Mientras los sindicatos generalistas presumen de negociar en mesas de diálogo que apenas se convocan, lo que sí aumenta de manera constante es el número de liberados sindicales con dispensa total de trabajo, según denuncian desde TAMPM.

La realidad diaria tras las rejas

Más allá de los debates parlamentarios y las negociaciones sindicales, la realidad cotidiana de los trabajadores penitenciarios en España transcurre entre muros de máxima seguridad donde la tensión es constante. El turno de noche en León tuvo que asumir sus funciones con normalidad tras los incidentes, responsabilizándose de la seguridad de los más de 1.200 internos que dependen de estos profesionales.

Los dos funcionarios agredidos, que deberían haber regresado a cenar con sus familias al finalizar su turno, pasaron la tarde en urgencias hospitalarias. Desde TAMPM han expresado su deseo de pronta recuperación para ambos compañeros, mientras denuncian que no pueden esperar apoyo psicológico institucional porque la Secretaría General no lo contempla para sus trabajadores.

Este nuevo episodio de violencia se suma a una lista cada vez más extensa de agresiones en centros penitenciarios españoles, evidenciando que el reconocimiento legal como agentes de la autoridad, aunque importante, resulta insuficiente sin mejoras reales en las condiciones laborales, los recursos humanos y materiales, y los protocolos de seguridad que protejan efectivamente a quienes trabajan en uno de los entornos más hostiles de la administración pública española.