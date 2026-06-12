Vuelven los desprendimientos a la casona de Dámaso Merino

La fachada de la casona de Dámaso Merino ha vuelto a perder pequeños elementos de su estructura esta tarde, circunstancia que a la hora de elaborar esta información, no había exigido intervención policial.

Varios cascotes cercanos a una ventana y una parte aledaña al canalón se han precipitado en las últimas horas y han dejado visibles restos de piedra en el suelo.

La cuestión ha suscitado la alarma entre los viandantes, aunque no se ha llegado a acordonar el área. La fachada corresponde a un emblemático edificio señorial que data de finales del siglo XVI, que en marzo fue pasto del abandono y las inclemencias meteorológicas.

Los problemas en esta zona comenzaron en abril del 2011, cuando cayó la parte oeste de la edificación y bloqueó la calle. A mediados del mes de marzo pasado, otra vez la fachada terminó desplomándose sobre el pavimento.

Se trata de una construcción que acumula más de 400 años de historia y que ha tenido diversos expedientes municipales que no terminan de concretarse para definir qué hacer con la edificación, que originalmente data de finales del siglo XVI y comienzo del siglo XVII.