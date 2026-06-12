Vuelven los desprendimientos a la casona de Dámaso Merino
Una zona de la fachada pierde pequeños elementos de su estructura pero de momento no hay intervención visible
La fachada de la casona de Dámaso Merino ha vuelto a perder pequeños elementos de su estructura esta tarde, circunstancia que a la hora de elaborar esta información, no había exigido intervención policial.
Varios cascotes cercanos a una ventana y una parte aledaña al canalón se han precipitado en las últimas horas y han dejado visibles restos de piedra en el suelo.
La cuestión ha suscitado la alarma entre los viandantes, aunque no se ha llegado a acordonar el área. La fachada corresponde a un emblemático edificio señorial que data de finales del siglo XVI, que en marzo fue pasto del abandono y las inclemencias meteorológicas.
Los problemas en esta zona comenzaron en abril del 2011, cuando cayó la parte oeste de la edificación y bloqueó la calle. A mediados del mes de marzo pasado, otra vez la fachada terminó desplomándose sobre el pavimento.
Se trata de una construcción que acumula más de 400 años de historia y que ha tenido diversos expedientes municipales que no terminan de concretarse para definir qué hacer con la edificación, que originalmente data de finales del siglo XVI y comienzo del siglo XVII.