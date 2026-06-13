El 'buenismo penitenciario' moderno de Villahierro eleva la conflictividad

La filosofía dictada por la nueva dirección del Centro Penitenciario de Villahierro, exaspera a los funcionarios de la instalación, que se quejan de la tendencia al alza el número de incidentes que se está produciendo, no ya solamente en el caso de los que están trascendiendo a la calle, sino también en la conflictividad del día día y en la tensión que se padece en el interior del recinto, fundamentalmente con los presos más peligrosos.

La protesta silenciosa de los funcionarios refiere un trabajo cotidiano bastante penoso, con enfrentamientos entre los reclusos y los trabajadores públicos, que se encuentran últimamente con la circunstancia de que los internos se sienten más amparados por la nueva filosofía y por el carácter de la legislación, que en muy pocos casos habilita penas contundentes para los reclusos reincidentes. Además de la que están cumpliendo ya por sus diferentes delitos, se enfrentan a nuevos cargos por este tipo de incidentes. Pero apenas tiene efectos reales a la hora de la verdad.

Así, en el último episodio, un interno clasificado en primer grado de tratamiento —el más restrictivo que contempla la normativa penitenciaria-, que lleva pocos días en León se tragó una pila y dos cuchillas, para forzar su salida al Hospital. A su regreso y, una vez ubicado en el módulo de aislamiento, el hombre «la emprendió a golpes contra cuatro trabajadores», denunció Acaip. Según 'Tu abandono me puede matar' fueron dos los trabajadores damnificados.

AGENTES DE LA AUTORIDAD

En este ámbito, la consideración de agentes de la autoridad vuelve a erigirse en fundamental para el correcto desempeño del trabajo de la plantilla, que se encuentra desamparada cuando se producen incidentes de estas características. El cambio en su status implicaría un mayor endurecimiento de las peras para los internos, que de esta forma se lo pensarían dos veces antes de cometer un ataque sobre un funcionario.