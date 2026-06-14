Más Cercas a la vista desde el Caño de Santa Ana

Los rastros de la casa del número 12 de la plaza del Caño Santa Ana descansan ya en el suelo. En su ausencia, el espacio se gana para la visión de las cercas medievales, pese a que todavía le resta labor a los operarios de la empresa Manuel Manceñido SL, adjudicataria del encargo de demolición y retirada de los escombros del inmueble, con una factura de 19.481 euros, que se suma a la desaparición del contiguo que ya se echó abajo hace dos años. Sin estos dos edificios se gana más visibilidad del lienzo de la fortificación histórica. Después del adecentamiento del solar, habrá aún más actuaciones para descargar de obstáculos el lienzo, que verá desaparecer el número 2 de la calle Las Cercas, en el arranque desde la plaza de Riaño.