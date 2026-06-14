La Guardia Civil de León rinde homenaje al agente Juan Miguel Rodríguez, pionero de la Agrupación de Tráfico en la provincia

Publicado por Redacción León Creado: Actualizado:

La celebración del Día Nacional de la Moto ha servido este año como escenario para poner en valor la trayectoria de Juan Miguel Rodríguez, un hombre cuya vida ha estado profundamente ligada a la vocación de servicio y al mundo de las dos ruedas. Nacido en 1938, Rodríguez ingresó en el cuerpo de la Guardia Civil en 1958, iniciando una carrera marcada por el compromiso y la dedicación a la seguridad de los ciudadanos en las carreteras españolas.

Su papel en la historia de la movilidad en León resultó fundamental a principios de la década de los años sesenta. En 1960, Juan Miguel Rodríguez se convirtió en el primer motorista de la Agrupación de Tráfico destinado en esta provincia. Esta posición no solo supuso un hito personal en su carrera profesional, sino que marcó el comienzo de una etapa crucial para la vigilancia, el auxilio y la regulación del tráfico en las complejas vías leonesas de aquella época.

El reconocimiento realizado en esta jornada especial busca subrayar la importancia de los agentes que, como Rodríguez, fueron los encargados de consolidar la presencia de la Agrupación de Tráfico sobre el terreno. Su labor pionera en un momento en que el parque automovilístico comenzaba a transformarse en España, sentó las bases del servicio que hoy desempeña la Guardia Civil de Tráfico, honrando así la memoria de aquellos que, a lomos de sus motocicletas, velaron por la seguridad de todos desde los primeros años de la institución.