La pasarela de Trobajo del Cerecedo espera fecha para abrir ya en León

Un año y medio después de que lo cortaran para demolerlo, el puente de Trobajo del Cerecedo sobre la vía del tren enseña ya el remate de la calzada desde las orillas de la calle Calvo Sotelo y la avenida de Antibióticos.

No queda apenas nada más que la fecha para el estreno, previsto en cualquier caso para antes de San Juan, cuando se restablezca la comunicación de un punto básico del tráfico. La infraestructura, levantada con un solo vano de 25,3 metros de longitud para adaptarlo a la normativa de la alta velocidad, cuenta con dos carriles, uno en cada dirección, a los que se suma una acera de tres metros de ancho en cada lado, uno más que la anterior.