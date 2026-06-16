El PP denuncia una "situación crítica" en la cárcel de León tras varias agresiones

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Las diputadas del PP por León Ester Muñoz y Silvia Franco han registrado en el Congreso varias solicitudes de información centradas en la situación de Villahierro, el Centro Penitenciario de León ubicado en Mansilla de las Mulas, marcada en las últimas semanas por un repunte de incidentes violentos, la falta de personal y carencias en la atención sanitaria.

Las iniciativas, calificadas este martes por la Mesa del Congreso, se producen días después de una nueva agresión denunciada por el sindicato ACAIP, que elevó a quince el número de trabajadores atacados en lo que va de 2026 en la prisión de Villahierro.

El último episodio tuvo lugar el 11 de junio, cuando un interno de primer grado arremetió contra cuatro funcionarios tras regresar de una consulta hospitalaria, provocándoles contusiones y cortes que requirieron asistencia médica.

En este escenario, las diputadas populares han decidido centrar buena parte de su batería de preguntas en esclarecer si existe una relación directa entre el incremento de agresiones, el déficit de plantilla y las limitaciones en los recursos sanitarios y de salud mental.

En concreto, el PP ha pedido al Gobierno información detallada sobre las medidas adoptadas tras la reciente agresión a un trabajador y sobre los programas de formación en prevención de conflictos desarrollados en los últimos cinco años.

El objetivo es evaluar si las herramientas de prevención y gestión de incidentes son suficientes ante el deterioro del clima de convivencia que denuncian los sindicatos.EFE

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