Ratonera a la vista en San Andrés

Publicado por Redacción León Creado: Actualizado:

Hay marejada política en San Andrés del Rabanedo a cuenta de la entrada en servicio del puente de San Juan de Dios, desde 2021 en situación latente. La apertura del vial de San Juan de Dios que lleva cerrado cinco años, supondrá un alivio muy importante para el barrio de Pinilla. «Sin embargo nos surgen muchas dudas sobre la seguridad porque se abrirá en precario y esto va a suponer un problema muy importante para los conductores, peatones y ciclistas». La reflexión es de la portavoz popular Noelia Álvarez sobre las condiciones de la apertura del vial que emprende Adif, autor y titular de la estructura. Además, la edil popular ha señalado que, una vez abierto, lo tendrá que recepcionar el Ayuntamiento. «¿En qué condiciones lo hará? ¿Incumplimiento la normativa urbanística y de seguridad vial?», se preguntó la portavoz popular. Así que se prevé hoy una comisión de urbanismo movida en el ayuntamiento de San Andrés. El PSOE, del color político de la gestión del Gobierno y de Adif, se ha abstenido de momento de hacer valoraciones. Del río revuelto que hará correr la apertura del puente de San Juan de Dios, ronda norte a escala del tráfico en la ciudad por lo que supone de acortar callejeo y lo lejana que está la estructura exterior de llegar a construirse algún día, espera sacar alguna ventaja el PSOE acuciado por la gestión del soterramiento de las vías que ha llevado a cabo el ejecutivo de Pedro Sánchez. El primer problema para el Ayuntamiento de la UPL está en el flanco oeste de la estructura; la calle Jesús Nazareno es una ratonera con dudosa capacidad para aliviar el tránsito de vehículos que puede soportar este paso; se calcula que serán 20.000, con una vía de escapa recurrente como efecto llamada para alcanzar el oeste del alfoz de León sin necsidad de someterse a la procesión habitual por el curso que lleva a Párroco Pablo Díez. Alcanzar la carretera de Ferral del Bernesga y la prolongación a Carrizo, con la salida abierta desde Montejos al nudo de comunicaciones de La Virgen y Valverde es una tentación para el tráfico en la ciudad, habituado a un suplicio sin ronda norte por la que evacuar urgencias.