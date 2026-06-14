Adif programa abrir el puente de San Juan de Dios en León tras casi 6 años de burla

Después de más de cinco años y medio de burla, el administrador de infraestructura ferroviarias, Adif, prepara una inauguración con toda la pompa y boato para estrenar el puente de San Juan de dios. El ente dependiente del Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible se prepara ahora para retirar, de manera inmediata, las vallas que obstaculizan el paso de los vehículos desde la rotonda de la avenida San Ignacio de Loyola hasta Azorín, calle Jesús Nazareno mediante.

Ahora, de repente, sin que nada haya cambiado respecto al escenario de enero de 2021, cuando las máquinas dejaron finiquitado el paso superior por encima de la vía del tren para comunicar con San Andrés, parece que ya no hay ninguno de los obstáculos ni las pegas que han bloqueado durante todo este tiempo la puesta en funcionamiento de una infraestructura. No existen ya trabas como las que se han sucedido todo este tiempo: primero por los retrasos excusados en el covid, luego por la falta de diámetro de la rotonda de enganche al oeste de la vía férrea, más tarde por la cesión y las dimensiones que permitieran desdoblar carriles, después por la negativa de la Confederación Hidrográfica del Duero (CHD) para la pasarela peatonal sobre la presa del Bernesga…

Todo el entramado de coartadas se desmonta ahora para meter en el viario público al fin de facto la infraestructura que aligerará el paso del 75% del tráfico que transita por Pinilla, cerca de 16.000 vehículos diarios, de acuerdo a los estudios que motivaron el gasto de 2,7 millones de euros. La intención del Adif la aviva la búsqueda de las empresas a las que encomendar ahora, cinco años y medio después, los remates oportunos que posibiliten el primer paso por los apenas un kilómetros de viales y rotondas que sustentan el paso superior para que los vehículos crucen desde San Juan de Dios hasta la puerta de San Andrés y viceversa.

Junto con esta puesta a punto, la maquinaria de propaganda del departamento dependiente del Ministerio que dirige Óscar Puente programa el acto con el que quieren escenificar el logro de la solución a un problema que ellos mismos crearon. La operación de imagen, todavía por cerrar qué cargo la capitaliza, se da dentro de un escenario en el que el Adif acumula deudas con San Andrés del Rabanedo: la ausencia de un proyecto de soterramiento del tren pese a la infatigable lucha ciudadana, la pasarela peatonal de Miguélez levantada en pleno Camino de Santiago sin permiso de Patrimonio, la planificación a espaldas de las necesidades urbanísticas de un municipio condicionado por el ferrocarril de forma histórica. No hay recato alguno. Ahí quieren hacer ahora una fiesta para que aplaudan los vecinos que, desde hace cinco años y medio, se han acostumbrado a preguntarse para qué sirve un puente si no lo cruza nadie.