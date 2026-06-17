Vuelve libre a las calles de León uno de los supuestos macheteros, 14 días después

R.M.C., uno de los dos jóvenes encarcelados el pasado día 2 de junio, acusados de un delito de homicidio en grado de tentativa por dos episodidos de agresión con machete en el párking de San Pedro y en La Asunción, ha quedado en libertad con cargos, por entender la magistrada que no existen pruebas que sustenten la acusación y por considerar que no existe riesgo de fuga acorde a la gravedad de los hechos que se le atribuyen.

La plaza 4 de la Sección de Instrucción del Tribunal de Instancia de León escuchó ayer el testimonio de los dos investigados en relación con los incidentes que se originaron en sendos ataques coordinados por grupos organizados, a los que la Policía Nacional seguía la pista por su especial virulencia.

Uno de ellos prestó testimono de descargo y aseguró que no había tenido nada que ver con las agresiones ni con las graves lesiones que ocasionaron a una de las víctimas.

La primera de las peleas tuvo lugar el viernes 22 de mayo, a la altura de la zona del aparcamiento público de San Pedro. Según los atestados policiales elaboradosa este respecto, varias personas se pelearon en una espectacular refriega, en el transcurso de la cual se produjeron ataques con armas blancas de grandes dimensiones. La Policía llegó a hablar de la utilización de machetes y catanas de notables dimensiones. Una de la svíctimas fue atacada con un machete y terminó en el Complejo Asistencial Universitario de León.

Pero no se limitaron los ataques solamente a los agresores y la víctima. En uno de los casos también sufrió lesiones un agente, objeto de un atentado a la autoridad, que concluyó con diversas lesiones.

Horas más tarde, tuvo lugar una segunda reyerta en la avenida de Mariano Andrés, también aquel día. En aquel episodioo se registró un segundo herido que tuvo que ser hospitalizado con una herida profunda en el pecho y una lesión en la mano izquierda.

En sus primeras manifestaciones, la vícitma declaró conocer a su agresor, ya que se habían enfrentado en ocasiones anteriores.

Con todo el material obrante, la magistrada tomó la determinación de poner en libertad con cargos al sospechoso con obligación de comparecer.