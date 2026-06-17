La Policía Nacional homenajea a las víctimas del terrorismo y recuerda a los trece agentes leoneses asesinados

Publicado por Redacción León Creado: Actualizado:

La Policía Nacional ha rendido homenaje este miércoles en León a las víctimas del terrorismo en un acto de recuerdo y reconocimiento a los 188 agentes asesinados por organizaciones terroristas entre 1968 y 2015. La ceremonia ha tenido un significado especial para la provincia al recordar a los trece policías nacionales vinculados a León que perdieron la vida en atentados terroristas, así como a los agentes heridos y a las familias que sufrieron de manera directa las consecuencias de la violencia terrorista.

La conmemoración, organizada con motivo del Día de las Víctimas del Terrorismo en la Policía Nacional, ha estado presidida por el subdelegado del Gobierno en León, Héctor Alaiz Moretón, junto al comisario provincial de Policía Nacional, Miguel Ángel del Diego Ballesteros, y ha reunido a representantes institucionales, mandos policiales, familiares de las víctimas y miembros de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad.

Durante su intervención, el subdelegado del Gobierno ha subrayado que preservar la memoria de las víctimas constituye una obligación democrática y ha afirmado que “la memoria, la dignidad, la justicia y la verdad siguen siendo la mejor respuesta democrática frente al terrorismo”. Asimismo, ha recordado el sacrificio de quienes entregaron su vida defendiendo la libertad y la convivencia democrática y ha agradecido a sus familias el esfuerzo realizado para mantener vivo su recuerdo.

Alaiz Moretón ha destacado que las víctimas del terrorismo representan valores esenciales para la sociedad española como el servicio público, el compromiso con la democracia y la defensa de las libertades. En este sentido, ha incidido en que la derrota del terrorismo fue posible gracias a la fortaleza del Estado de Derecho, al trabajo de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, de jueces y fiscales, y al compromiso de una sociedad que nunca aceptó la violencia como instrumento político.

Uno de los momentos más emotivos del acto ha sido la lectura de los nombres de los trece policías nacionales nacidos en León asesinados por el terrorismo. Posteriormente, trece funcionarios de la Policía Nacional han participado en una ofrenda floral en su memoria, depositando flores por cada uno de los agentes leoneses fallecidos, acompañados por la lectura del poema “Luceros Azules”.

“Recordar a las víctimas implica reconocer el sufrimiento que provocó el terrorismo, pero también comprender la dimensión moral de quienes se enfrentaron a él”, ha señalado el subdelegado, quien ha añadido que la memoria “no consiste únicamente en mirar hacia atrás, sino en extraer enseñanzas que nos permitan proteger aquello que otros defendieron con su sacrificio”.

El representante del Gobierno también ha tenido palabras de reconocimiento para los familiares de las víctimas. “Habéis mantenido viva la memoria de vuestros seres queridos con una dignidad ejemplar y habéis contribuido a que la sociedad española conserve una referencia ética imprescindible para entender su propia historia reciente”, ha afirmado.

Mantener viva la memoria

La Dirección General de la Policía instauró en 2024 el Día de las Víctimas del Terrorismo en la Policía Nacional para honrar a las víctimas y a sus familiares. La fecha elegida fue el 16 de junio, día en que la organización terrorista ETA asesinó en 1981 a la inspectora jefa María José García Sánchez, primera mujer policía víctima del terrorismo. Desde entonces, esta jornada se celebra anualmente bajo los principios de memoria, dignidad, justicia y verdad.

El comisario principal de León ha recordado que la Policía Nacional perdió a 188 de sus miembros a causa del terrorismo entre 1968 y 2015, una cifra a la que se suman decenas de agentes heridos y numerosas familias que padecieron directamente sus consecuencias. Los actos conmemorativos tienen como objetivo mostrar reconocimiento y gratitud, así como preservar y mantener viva la memoria de quienes dieron su vida por defender la libertad y los valores democráticos.

El homenaje ha concluido con la interpretación del himno de la Policía Nacional y con un recuerdo a todas las víctimas del terrorismo. “Hoy no solo recordamos a las víctimas; hoy reafirmamos el compromiso de no olvidarlas nunca. Porque mientras su memoria siga viva, también seguirá viva la lección que nos dejaron: que ninguna forma de fanatismo puede imponerse a una sociedad democrática unida en la defensa de la libertad y de la dignidad humana”, ha concluido el subdelegado.

Los trece policías nacionales vinculados a León fallecidos en actos terroristas han vuelto a ser recordados en este acto como ejemplo de servicio público, compromiso y defensa de los valores democráticos.

Inspector Jefe Juan Antonio Fernández Gutiérrez. Natural de Boñar. Víctima de FRAP en 1973 en Madrid.

Inspector Jefe José Ramón Morán González. Natural de La Vecilla. Víctima de ETA en 1975 en Getxo.

Oficial de Policía Alfredo García González Natural de Lago de Babia. Víctima de la banda terrorista ETA en 1976 en San Sebastián.

Policía Dionisio Gonzalo Rey Amez. Natural de Vega de Infanzones. Víctima de la banda terrorista ETA en 1979 en Madrid.

Oficial de Policía Dionisio Villadangos Calvo. Natural de Villazala, Víctima de la banda terrorista ETA en 1980 en San Sebastián

Subinspector Esteban Álvarez Merayo. Natural de Albares de la Reina. Víctima de la banda terrorista ETA en 1981 en Donostia

Inspector Jefe Agustín Martínez Pérez , natural de La Bañeza. Víctima de la banda terrorista ETA en 1982 en Portugalete

Oficial de Policía José Antonio Álvarez Díez, natural de Tremor de Arriba. Víctima de la banda terrorista ETA en 1986 en San Sebastián.

Inspector Jefe Martín Martínez Velasco. Natural de San Andrés de Montejos. Víctima de la banda terrorista ETA en 1988 en Izurtza

Oficial de Policía José Álvarez Suárez. Natural de Socil. Víctima de la banda terrorista ETA en 1989 en Donostia

Oficial de Policía Ignacio Pérez Álvarez. Natural de Villagatón. Víctima de la banda terrorista ETA en 1990 en Galdácano

Oficial de Policía Francisco Pérez Pérez. Natural de Torre del Bierzo. Víctima de ETA en 1990 en Sabadell.

Oficial de Policía Isidro Gabino San Martín Hernández, natural de La Bañeza. Víctima del atentado terrorista que se produjo en la embajada española en Kabul en 2015