El mercadillo de la feria no cortará Sáenz de Miera en León

El recinto ferial de San Juan y San Pedro se prepara ya para la apertura, este viernes, a partir de las 18.00 horas. Mientras llegan los feriantes con sus atracciones, han comenzado a instalarse las carpas en las que se instalarán los puestos del mercadillo, entre las piscinas de verano y el Palacio de los Deportes, y los cuatro bares, que irán delante de las pistas polideportivas. Todo queda recogido dentro de esta área restringida, sin bloquear por segundo consecutivo la avenida Ingeniero Sáenz de Miera, después de las quejas de los bomberos y las empresas de transportes radicadas en la estación de autobuses.

No habrá tampoco por segunda ocasión seguida carpas para las asociaciones de vecinos e inmigrantes. El contrato establece que la empresa encargada de la gestión, que paga un canon de 24.501 euros al Ayuntamiento, se encarga de elegir a los responsables de los bares a cambio de un alquiler. La misma mecánica se aplica para la elección de los hosteleros del mesón, que este año no se ubicará junto al estadio de fútbol, sino que se meterá dentro de la zona del aparcamiento en el que se reparte el ferial.