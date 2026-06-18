Más de 15.000 opositores se examinan este sábado en Castilla y León para 1.006 plazas de profesor

Publicado por Redacción León Creado: Actualizado:

Castilla y León acoge este sábado 20 de junio de 2026 la primera prueba de las oposiciones al cuerpo de Secundaria y otros cuerpos docentes. Más de 15.000 aspirantes se examinarán en un proceso selectivo convocado por la Consejería de Educación para cubrir 1.006 plazas distribuidas en 33 especialidades.

La convocatoria incluye 970 plazas correspondientes al cuerpo de Secundaria (31 especialidades), 25 plazas para Escuelas Oficiales de Idiomas y 11 plazas para el Cuerpo de Profesores de Música y Artes Escénicas. Los exámenes se celebrarán de forma descentralizada en las nueve provincias de la Comunidad.

La ratio de aspirantes por plaza es elevada en numerosos casos. Entre los ejemplos más significativos figuran:

Inglés: 1.407 aspirantes para 155 plazas en Salamanca.

Geografía e Historia: 2.031 aspirantes para 85 plazas en Segovia.

Lengua y Literatura: 1.043 aspirantes para 85 plazas en Soria.

Orientación Educativa: 970 aspirantes para 75 plazas en Zamora.

Otras especialidades como Educación Física, Biología y Geología, Filosofía, FOL o Dibujo también registran una competencia notable.

Interinidad docente

Aunque la oferta supone la incorporación de 1.006 nuevos docentes fijos, sindicatos como CSIF recuerdan que la tasa de interinidad en la enseñanza pública de Castilla y León sigue siendo elevada, bastante por encima del objetivo del 8 % establecido por la Unión Europea. Por tanto, esta convocatoria no resuelve de forma completa el problema estructural de la temporalidad.

Información práctica para los opositores

Los más de 15.000 aspirantes deberán presentarse a las 8:30 horas del sábado 20 de junio en el tribunal al que estén adscritos. Es obligatorio acudir con DNI, pasaporte, permiso de conducción u otro documento oficial válido para su identificación.Para consultar el llamamiento, sede y tribunal correspondiente, la Consejería ha habilitado la aplicación PITIA, disponible en:

https://aplicaciones.educa.jcyl.es/PITIA/llamamientos

Toda la información oficial sobre el proceso, sedes y tribunales se encuentra en el Portal de Educación:

www.educa.jcyl.es/profesorado/es/oposiciones

La organización del examen implica un importante despliegue en las nueve provincias, con tribunales distribuidos por toda la Comunidad. Los aspirantes deberán respetar los horarios y normas establecidas para el correcto desarrollo de las pruebas.La incorporación de estos 1.006 docentes fijos permitirá cubrir vacantes y aportar nuevos perfiles al sistema educativo de la Comunidad.