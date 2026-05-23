Las oposiciones para profesor del 20 de junio saturan la oferta hostelera de León

Publicado por Abigail Calvo León Creado: Actualizado:

La Junta ha fijado para el próximo 20 de junio las pruebas de la oposición de Secundaria y de las 33 especialidades convocadas, la ciudad de León acogerá tres. Aunque no son las que han recibido el mayor número de solicitudes, son más de dos mil los aspirantes que están inscritos en los exámanes y que ya han realizado su reserva hotelera la noche antes para afrontar el día de la prueba con mayor tranquilidad ante la importancia de superar los ejercicios y conseguir una plaza fija en el sistema público educativo.

Los 2.004 inscritos para las especialidades que se celebrarán en León han copado la oferta turística, con hoteles que ya cuelgan el cartel de sin plazas, mientras que otros ya están rozando el 80%. Con 40 establecimientos abiertos en la actualidad y poco más de 3.200 plazas en total, la capital leonesa afronta un intenso fin de semana teniendo en cuenta que también el día 20 actúa el violinista Ara Malikian en el Palacio de Exposiciones.

Las tres especialidades cuyas pruebas se celebrarán en León son Filosofía, Educación Física y Formación y Orientación Laboral. Además de estas tres, en Ponferrada se harán los exámenes de Economía, para los que se han inscrito 453 opositores. Es Educación Física la especialidad con más opositores de las tres que se celebran en León con 883. Son medio centenar las plazas convocadas para los futuros profesores de gimnasia, con lo que la ratio es de 17,28 aspirantes por plaza. En el caso de Formación y Orientación Laboral, son 600 los inscritos y 30 las vacantes, con lo que la ratio es de 18,53, mientras que para Filosofía se han inscrito 521 opositores para 35 plazas, lo que deja la ratio en 14,51.

A nivel autonómico, la especialidad con mayor número de aspirantes se celebrará en Segovia, con Geografía, que cuenta con 1.976 inscritos. También superan el millar de aspirantes las pruebas que tendrán lugar en Salamanca y Valladolid, para Inglés y Biología y Geología. La concovocatoria de este año para profesores de Secundaria incluye 1.006 plazas para 33 especialidades: 970 plazas de 31 especialidades de Secundaria, 25 de una especialidad de Idiomas y 11 de otra especialidad de Música y Artes Escénicas. A ellas se han apuntado más de quince mil opositores, lo que se traduce en que la pugna será de quince aspirantes por cada una de las plazas sacadas este año por la Junta. Los exámenes se repartirán este año por las nueves provincias, además de en las diferentes capitales

A más demanda, más precio

Las oposiciones mueven en cada convocatoria a muchos aspirantes que buscan una plaza fija como funcionario. Las convocatorias para conseguir un empleo público generan un impacto económico en los lugares en los que se celebran, ya que los aspirantes suelen pernoctar al menos una noche en el lugar del examen y, en algunos casos, aprovechan para pasar el fin de semana una vez realizada la prueba. En el caso de León, los opositores pagarán entre 78 y 200 euros por una habitación, teniendo en cuenta que los que no hayan hecho ya la reserva se encontrarán con precios más altos, ya que como señalan desde los alojamientos «a más demanda el precio sube».

Actualmente, también está la opción de reservar alojamientos turísticos y la demanda en las webs que los gestionan también demuestran que existe una alta demanda para ese fin de semana en León. El opositor también suele venir acompañado de familiares y además del importe del hotel suele dejar dinero también en restauración a la hora del desayuno y de la comida.

La Consejería de Educación aún no ha hecho públicas cuáles serán las sedes en León para acoger estas pruebas. En los últimos años han sido los institutos públicos —que además son de titularidad autonómica—, cerrados durante el fin de semana, los que han acogido la celebración de las oposiciones, principalmente el Padre Isla, por su gran capacidad. De momento, ya se ha nombrado también a los tribunales que serán los encargados de vigilar y calificar las diferentes pruebas a las que se enfrentarán en León los dos mil aspirantes que quieren convertirse en profesores de la enseñanza pública. Si superan el examen y logran pasar la oposición, se enfrentarán a un año de prácticas y después a conseguir puntos hasta conseguir su plaza y destino fijos.

Las plazas que ha sacado la Junta este año para estabilizar y renovar la plantilla de los profesores de enseñanzas medias se pactaron entre la Consejería de Educacióny los representantes de las organizaciones sindicales que integran la Mesa Sectorial —Csif, Anpe, Stele, CC OO y UGT. El plazo para participar en el proceso se abrió en enero y se apuntaron más de 15.000 opositores que buscan un empleo estable.