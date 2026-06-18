Cae el muro de 'Berlín' de San Andrés: San Juan de Dios se abre bajo una tormenta de denuncias

Con la retirada de los bloques de hormigón que cegaban el paso, San Andrés del Rabanedo echa abajo el muro de Berlín que impedía cruzar desde San Ignacio de Loyola a Azorín por encima de la vía férrea, tras 65 meses de un sinsentido urbanístico.

Pero el puente de San Juan de Dios se abrió este mediodía (12.15 horas) con las alarmas encendidas. Esta infraestructura que costó 2,6 millones de euros llevaba materialmente terminada y vallada desde enero de 2021 aunque con casi los mismos flecos que supuestamente han impedido su apertura durante cinco años y medio: un carril-bici que finaliza de forma abrupta a un metro de altura, un paso cerrado para los peatones sobre la Presa del Bernesga en Jesús Nazareno, que se desviarán por Azorín, y una mini glorieta de salida hacia Aldeiturriaga que no cumple la medida para que los vehículos de un cierto tamaño giren, de ahí que se abra con prohibición para camiones.

Un vehículo estrena el paso superior sobre las vías.

Adif se ha lavado las manos sobre esas deficiencias y lo que debería ser un día de celebración absoluta para el municipio se ha convertido en un auténtico polvorín político y vecinal.

La apertura se ejecuta contrarreloj, en medio de acusaciones de opacidad y, lo más grave, bajo la sospecha de que el vial no cumple con las condiciones legales y de seguridad necesarias para absorber los más de 20.000 vehículos diarios previstos.

La Unión del Pueblo Leonés (UPL) cumple su promesa de abrir el puente en este mandato, pero la oposición en bloque y los colectivos vecinales denuncian que lo hace "pasando por encima de todo". Según ha trascendido, la puesta en servicio se produce sin informe técnico, sin informe jurídico y con un informe en contra de la Policía Local en materia de seguridad vial y señalización.

La entrada en funcionamiento del puente se produjo sin demasiada aglomeración.DL

Las deficiencias que supuestamente recogen esos informes —y que el equipo de gobierno no acabó de explicar ayer al resto de grupos— comprometen "seriamente a la vía", indican. Algo que corrobora el presidente de la asociación de Pinilla y técnico en seguridad del Ministerio del Interior, David Martínez, que estaba en primera fila de la apertura del puente.

Martínez señala como puntos negros peatonales las aceras sin rebaje, ausencia de pasos de peatones y un carril bici que, según denuncia, "termina en un precipicio". Pone el acento en el embudo de la presa, un paso sin aceras y con dos carriles de capacidad mínima. Para parchear esto, Adif firmó in extremis la recepción de la obra con el Ayuntamiento, comprometiéndose a habilitar una pasarela peatonal sobre el canal del Bernesga a lo largo de este año.

Oposición y vecinos creen que se generará un "caos circulatorio" porque la vía desemboca en un tramo propiedad de la Junta de Castilla y León a la que ni siquiera se le habría notificado formalmente la apertura. Además, faltan por ejecutar las expropiaciones de la calle Jesús Nazareno para la segunda calzada comprometida.

"Abrir una vía con deficiencias advertidas por escrito es una temeridad. Un eventual accidente podría derivar en reclamaciones de responsabilidad patrimonial millonarias contra el Ayuntamiento; es decir, pagadas por todos los vecinos", advierte David Martínez.

La tensión explosionó por completo en las últimas 24 horas. Ayer mismo, la oposición denunció al concejal de Urbanismo tras suspender éste de forma unilateral la comisión informativa extraordinaria en la que se debían explicar, cara a cara, los pormenores y las garantías de la apertura de esta infraestructura de 13,9 metros de longitud.

Por su parte, la Asociación de Vecinos del Barrio de Pinilla ha registrado hoy mismo una solicitud formal de acceso a la información pública, amparándose en la Ley de Transparencia. Exigen de inmediato la copia de todos los informes negativos de la Policía Local y los técnicos municipales que presuntamente desaconsejaban la apertura, así como el documento que la autorice hoy. Los vecinos ya han advertido que, si hay silencio u opacidad en el plazo de un mes, elevarán el caso ante la Comisión de Transparencia de Castilla y León (Procurador del Común).

El puente de San Juan de Dios ya no tiene vallas. Los coches ya pasan. Pero la gestión de una obra que ha tardado más de cinco años en inaugurarse promete trasladar ahora el atasco desde el asfalto directamente a los tribunales.