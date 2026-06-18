Unicaja apuesta por "planificación, protocolo y diálogo" para el relevo generacional en la empresa familiar

Publicado por Abigail Calvo León Creado: Actualizado:

Con la premisa de la importancia de las empresas familiares en el territorio naciona, donde son más del 90%, y el peso específico que tienen en una provincia como León, donde ayudan a generar empleo y a fijar población, la jornada Empresa Familiar y Relevo Generacional, organizada por Diario de León y Unicaja, han puesto de manifiesto la necesidad de abordar de manera planificada el salto de generaciones en la empresa familiar.

En el encuentro participaron el director de Planificación Financiera y Patrimonial de Unicaja, Miguel Solbes, la catedrática de Derecho Financiero y Tributario de la Universidad de León, Teresa Mata, y Víctor Robla, gerente de Vinos de Arganza, quienes participaron en una mesa redonda moderada por la periodista de Diario de León Pilar Infiesta. La cita la abrió el director territorial Noroeste de Unicaja, Manuel Rubio, quien pone en valor "el compromiso con el territorio" de las empresas familiares y hace hincapié en que tre los desafíos de ese relevo generacional está "la necesidad de planificación, el diálogo, el reconocimiento a la experiencia del fundado y las ideas fiscales".

"En Unicaja queremos ser más que un banco, queremos ser un aliado para León y para la empresa familiar, que es uno de los grandes motores económicos. Las pymes y las empresas familiares son el pilar de la economía", señala Rubio, para añadir que Unicaja "está convencida de apoyar a los proyectos y acompañar al futuro de León" de la mano de la empresa familiar, por lo que está apostando por perfiles especializados en su plantilla que puedan dar a estos emprendedores el apoyo necesario para que consigan ese relevo generacional que dé alas a aquellos proyectos que pusieron en marcha.

Miguel Solbes incide en que la "planificación" es clave, pero que la decisión de dar paso a una nueva generación "se debe abordar con de forma anticipada, consensuada y con tranquilidad, teniendo clara una solución ya prevista" que permita anticiparse a cualquier cambio. "Toda empresa debería abordar este proceso. No existe una regla, porque cada circunstancia se debe tener en cuenta, pero sí se debe dedicar tiempo a pensar en el futuro".

"Planficiar es un seguro de vida, si no se planifica la sucesión se puede generar un caos", precisa Teresa Mata, quien incide en que en todo proceso puede haber "disensiones", por lo que también pone en valor la necesidad de abordar este paso "con tiempo, porque más allá de la propia empresa, se deben tener en cuenta los valores de su fundación, a los que se quiere dar continuidad en el tiempo. Los testamentos no están pensados para las empresas familiares". Mata pone sobre la mesa que se debe tener en cuenta, a la hora de organizar este proceso entre los hijos del fundador, "quién es es el más capacitado para extender los valores", porque "no es fácil llegar a la tercera generación".

El fundador de Bodegas Arganza, Víctor Robla, expuso su caso particular. Con cuatro hijos "implicados" en diferentes áreas de esta empresa que él fundó hace casi tres décadas, se encuentra ahora inmerso en ese traspaso generacional. "Cuando ya has consolidado la empresa te das cuenta de que el tiempo ha apsado y se acaba la vía. Pero hay que seguir. Por eso implicas a los hijos. DEsde pequeños nosotros los hemos implicado, pero una cosa es que se impliquen otra que quieran seguir", relata, para añadir que en su caso pusieron "el gusanillo" a las nuevas generaciones y "ahora los cuatro trabajan, cada uno en una parcela para que no haya roces, pero el proceso de sucesión se debe hacer de una forma ordenada".

Para Solbes es preciso "separa el proceso sucesorio de la empresa familiar". "Es importante separar ambos procesos, porque uno de los grandes valores de la empresa familiar es el conocimiento que se genera del fundador y si se puede dar este valor a las nuevas generaciones es fundamental". TRas especificar que la sución en la empresa familiar puede ser de propiedad, de gestión y de administración.

La catedrática de la Universidad de León incide en que la empresa familiar cuenta con beneficios fiscales, pero que para poder acceder a ellos es necesario hacer las cosas bien, ya que se tiene en cuenta que estas empresas en concret ayuda a fijar población, son arraigo y generan empleo e ilusión. Pero Mata hace especial hincapié en la necesidad de hacer con anticipaación el Protocolo Familiar, "que es lo más importante de cara a la sucesión. No es un documento fácil, porque tiene que ser dinámico, porque hay procesos que no se controlan", añade y precisa que tampoco se debe descartar la "profesionalización" de la gestión de la empresa, que puede aportar tanto nuevas ideas y visiones como evitar conflictos en el seno familiar. "En un protocolo se fijan las reglas en función de la familia. Si cada hijo se siente parte del acuerdo se evitarán muchos conflictos. Si no es así se pueden crear problemas entre los heramanos", remarca.

"Hay que tener un plan y organizarse, tener visión de futuro. Ahora todo va muy rápido, hay que estar al día en todo, pero los cambios también son oportunidades", remata Víctor Robla.