La basura se acumula en La Candamia en plena ola de calor

Publicado por Redacción León Creado: Actualizado:

El parque de la Candamia, uno de los pulmones verdes de la ciudad, presentaba en la mañana de este sábado el estado de abandono que se puede apreciar en las imágenes, con una considerable acumulación de basura en sus áreas recreativas. Las papeleras de madera aparecen desbordadas y, en el césped y al pie de los árboles se amontonan bolsas de plástico, latas y residuos de todo tipo.

La acumulación de suciedad se extiende de manera alarmante tanto por las zonas de picnic, donde los restos de comida, vasos y plásticos campan a sus anchas alrededor de las mesas de madera, como por los caminos de acceso al parque.