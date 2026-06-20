Las peñas encienden las fiestas de León

Publicado por Abigail Calvo León Creado: Actualizado:

Medio centenar de peñas y once charangas toman ya las calles del casco histórico de León con el encendido oficial de las fiestas de San Juan y San Pedro. Con la música y la celebración en la marcha, la ciudad toma vida preparándose para el pregón oficial que dará esta tarde, a las 20.30 horas, el polifacético artista asturiano Rodrigo Cuevas. Música y diversión hasta el día de San Pedro.