Diario de León

Las peñas encienden las fiestas de León

El casco antiguo se llena de diversión y jolgorio con las peñas de la ciudad

Virginia Moran

Abigail Calvo
Publicado por
Abigail Calvo
León

Creado:

Actualizado:

Medio centenar de peñas y once charangas toman ya las calles del casco histórico de León con el encendido oficial de las fiestas de San Juan y San Pedro. Con la música y la celebración en la marcha, la ciudad toma vida preparándose para el pregón oficial que dará esta tarde, a las 20.30 horas, el polifacético artista asturiano Rodrigo Cuevas. Música y diversión hasta el día de San Pedro.

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Las peñas toman León

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