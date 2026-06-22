León pierde casi 7 M€ de euros por la "negligente" gestión de Diez en la recogida de residuos

Publicado por Abigail Calvo León Creado: Actualizado:

Casi siete millones de euros ya perdidos: 1,6 por una subvención perdida oara la construcción de una planta de pretratamiento de residuos orgánicos; 3 más, uno al año, que se abonan a la Diputación por ni implantar el contenedor marrón y la parálisis 2,2 millones a mayores por los contenedores y las cerraduras inteligentes. "Estas son las consecuencias de la gestión de José Antonio Diez", relata el portavoz de los populares, David Fernández, quien añade: "Diez tiene que recortar proyectos por su negligente gestión económica. Es desastroza y los leoneses, además de sufrir una ciudad sucia, encima les cuesta dinero".

El PP avanza que va a presentar tres preguntas para que el equipo de gobierno municipal liderado por José Antonio Diez afronte y dé una respuesta clara sobre cuestiones como la espera de tres meses para pedir la retirada de las basuras y la maquinaria de la campa donde se iba a construir la planta de tratamiento de residuos "cuando el plazo de ejecución era de siete meses, casi la mitad del tiempo", y quién asume la responsabilidad de esta pérdida millonaria que bloquea otras iniciativas y obliga a devolver ayudas y subvenciones.

Fernández requiere, en relación a la resolución de desistimiento de la Construcción de una nueva línea de pretratamiento para la fracción de materia orgánica procedente de la recogida separada que pese a que el encargo a Somacyl se formalizó el 16 de diciembre de 2025, si el Ayuntamiento "comprobó en ese momento la disponibilidad efectiva del espacio antes de formalizar el encargo" y también "cómo pudo aprobarse en junta de gobierno local el 12 de diciembre el acta de replanteo previo de disponibilidad del suelo".

El popular también plantean en las preguntas presentadas si los técnicos municipales advirtieron por escrito el 13 de marzo de 2026 de que el espacio destinado a la obra estaba ocupado y que si no se liberaba antes del 6 de abril se perdería la subvención europea si se adoptaron las medidas "entre el 13 de marzo y el 6 de abril para cumplir con ese requerimiento y quién fue el responsable político y de su ejecución". Incide, a su vez, en que si el plazo para ejecutar el proyecto antes de perder la subvención era de 7 meses, "¿cómo puede ser que pasen tres meses hasta comprobar la disponibilidad

del suelo?" y va más allá al exigir que se concrete qué tipo de maquinaria y residuos voluminosos ocupaban la parcela y cuál era su procedencia.

Además, exige saber quién asumirá la pérdida de la subvención y su consiguiente responsabilidad y si se han producido gastos durante el desarrollo del proyecto que hayan sido imputados al montante del anticipo de la subvención de 1.022.019,11 euros. Las cuestiones planteadas se cierra con saber cuál es el "interés público" aducido por el Ayuntamiento para determinar la inviabilidad del encargo? y si "en los más de cinco meses que pasaron entre la formalización del encargo y la fecha límite de inicio de las obras para cumplir con el hito de finalización establecido para que los gastos derivados de las actuaciones fueran subvencionables, ¿el equipo de gobierno municipal a través de la concejalía competente fue totalmente incapaz de desocupar los terrenos? ¿Cuál ha sido la causa de esa incapacidad?".

"Diez se chotea de los leoneses. Dicen que son 'cosas que pasan', pero tienen que asumir sus responsabilidades", añade Fernández.

El popular relata que pese a que el contrato de 1,6 millones de euros adjudicado para la construcción de la planta de tratamiento de resiudos ha tenido que desestimarse y perderse. A ello suma "el aplazamiento sinde die de la implantación del contenedor marrón" que cada año suma un millón de euros que el Ayuntamiento tiene que pagar a la Diputación a lo que añade "las consecuencias legales" y la compra de las cerraduras inteligentes para los contenedores marrones. "El Ayuntamiento ya tuvo que renunciar a 700.000 euros por no ponerlos en funcionamiento tras recibir una subvención hace cuatro años", reitera David Fernández.