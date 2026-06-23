El nombre de esta calle de León esconde una historia muy ligada a este periódico

Publicado por Antonio Bret Creado: Actualizado:

En León hay calles que no solo orientan sobre el mapa, sino que también conservan parte de la memoria local. Una de ellas está dedicada a Alfredo Marcos Oteruelo, una figura vinculada durante décadas al periodismo, la docencia, la cultura y la política en la provincia.

Alfredo Marcos Oteruelo nació en Pozos, en La Cabrera, el 25 de marzo de 1932, y falleció en León el 14 de febrero de 2004. Fue doctor en Filosofía y licenciado en Ciencias de la Información, dos facetas que marcaron buena parte de su trayectoria profesional y pública.

Una trayectoria ligada al periódico

Su relación con Diario de León comenzó en 1957, cuando se incorporó como columnista. Años después, en 1964, asumió la dirección del periódico y se mantuvo al frente durante una década, hasta 1973.

Las fuentes consultadas coinciden en señalar que fue un director joven para la época. En 1964 se convirtió en el más joven de los directores de periódico españoles, mientras que otro texto posterior del propio diario subraya que alcanzó ese puesto con 32 años.

Durante esa etapa siguió vinculado a la evolución de la cabecera y también desarrolló otras labores periodísticas. Además de su trabajo en Diario de León, aparecen referencias a su colaboración como corresponsal de El Correo Catalán en Madrid y a su paso por publicaciones relacionadas con la Casa de León en Madrid, como la revista León y la revista oral Legio.

Profesor, escritor y vida pública

Su actividad no se limitó al periodismo. Compaginó durante años la enseñanza de la Filosofía con la escritura y con una presencia activa en la vida cultural leonesa.

Entre las obras citadas en las fuentes figuran títulos como El pensamiento de Gumersindo de Azcárate, La experiencia filosófica, El periodismo de González de Lama y Leoneses de ayer y hoy. En poesía publicó Elegías León en 1996 y Hojas verdes y amarillas en 2003.

También tuvo presencia política e institucional. Tras su fallecimiento de que fue procurador en las Cortes de Castilla y León y presidente del Consejo Asesor de la televisión regional, mientras Wikipedia precisa que fue procurador por AP y después vinculado al PP leonés.

Una huella en la memoria de León

Más allá de los cargos, su nombre quedó asociado a una manera amplia de entender la vida intelectual leonesa. Un homenaje publicado por Diario de León en 2019 lo definía como poeta, profesor, periodista, filósofo y catedrático, y recordaba que su figura reunía reflexión, actividad cultural y oficio periodístico.

Que una calle lleve hoy su nombre encaja con ese peso público acumulado a lo largo de los años. No se trata solo de identificar a una persona, sino de reconocer a alguien cuya biografía estuvo muy unida a un periódico centenario y a varios ámbitos de la vida leonesa.