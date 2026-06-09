El rey que renunció a su corona para ser monje: la trágica historia del monarca que tiene una calle en León

Publicado por Antonio Bret Creado: Actualizado:

Nos adentramos de nuevo en el callejero de León para contaros una historia de lo más curiosa. La calle, Rey Monje, hace alusión al relato de un monarca que lo dejó todo para hacerse monje.

Alfonso IV de León, llamado el Monje (c. 899 - Ruiforco de Torío, agosto de 933), fue rey de León entre los años 926 y 931. Este monarca leonés era hijo del rey Ordoño II de León y de la reina Elvira Menéndez. Fue consagrado rey en la ciudad de León el 12 de febrero de 926. Alfonso IV renunció al trono en 931 tras la muerte de su esposa, la reina Oneca de Pamplona.

La abdicación del rey Alfonso IV fue un evento extraordinario en la historia medieval de León. Tras abandonar su corona, profesó como religioso en el monasterio de Sahagún. Este monasterio benedictino era uno de los más importantes de la península ibérica. Sin embargo, Alfonso IV no se conformó con su nueva vida e intentó recuperar el trono leonés con ayuda de algunos familiares suyos. Esta decisión cambió totalmente su destino.

El rey Ramiro II, hermano de Alfonso IV, ya reinaba en su lugar cuando Alfonso intentó recuperar la corona. Ramiro II le capturó y ordenó cegarlo junto a otros individuos. Entre los que fueron cegados estaba Alfonso Froilaz, que también había sido rey de León y había ayudado a Alfonso IV a intentar recuperar la corona. El cegamiento era un castigo habitual en la época para eliminar políticamente a los rivales.

La muerte del 'Rey Monje' en Ruiforco de Torío y su calle Rey Monje en León

Tras ser cegados, todos ellos fueron llevados al monasterio de Ruiforco de Torío. Este monasterio estaba ubicado en Ruiforco de Torío, en la provincia de León. Alfonso IV permaneció allí hasta su muerte. Su fallecimiento ocurrió en el año 933, en agosto. El rey Monje murió a los aproximadamente 34 años de edad.

La historia de Alfonso IV "el Monje" representa uno de los episodios más dramáticos de la historia medieval leonesa. De rey coronado a religioso ciego, su trayectoria muestra las luchas de poder entre familiares en la monarquía leonesa del siglo X. Ordoño II, su padre, había sido un rey importante que extendió el territorio de León. Elvira Menéndez, su madre, era de la nobleza leonesa. La calle Rey Monje en León, en el barrio La Chantría, recuerda hoy a este rey extraordinario con su nombre alternativo.

La relación entre Alfonso IV y Ramiro II fue crucial en este episodio histórico. Ramiro II había reinado en su lugar después de la abdicación. Cuando Alfonso intentó recuperar el trono, Ramiro actuó con dureza. El cegamiento fue la pena máxima que pudo imponer. Alfonso Froilaz, otro rey anterior de León, también fue cegado en este mismo episodio.

El monasterio de Sahagún, donde Alfonso IV profesó como religioso, era famoso por su biblioteca y sus estudios. El monasterio de Ruiforco de Torío, donde murió, era más pequeño, pero importante localmente. La ciudad de León, donde fue coronado en 926 y donde tiene calle Rey Monje hoy, era la capital del reino de León. Pamplona, origen de su esposa Oneca, era el reino de Navarra. Sancho Garcés I y Toda Aznar fueron los padres de Oneca de Pamplona.

La historia del 'Rey Monje' Alfonso IV se ha documentado en fuentes históricas medievales como la Real Academia de la Historia. Su vida extraordinaria muestra cómo el poder en la monarquía medieval podía ser volátil. Un rey podía abdicar, volver a intentar tomar el poder y terminar ciego en un monasterio. Alfonso IV de León es conocido hoy como 'el Monje' precisamente por esta trayectoria única, y su calle Rey Monje en León, en el barrio La Chantría, perpetúa su nombre alternativo en la ciudad.