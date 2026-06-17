Muchos pasan por esta calle de León sin saber que honra a uno de los reyes más influyentes de España

Publicado por Antonio Bret Creado: Actualizado:

Entre la plaza del Espolón y la calle Pelayuelo, en el barrio leonés de San Mamés, la calle Alfonso el Justiciero recuerda la figura de Alfonso XI de Castilla, uno de los monarcas más relevantes de la Edad Media peninsular. Conocido como “el Justiciero”, Alfonso XI destacó por impulsar la autoridad de la Corona, modernizar las leyes del reino y reforzar la aplicación de la justicia; también deja su huella en el callejero de la ciudad.

Su vínculo con la provincia de León también aparece reflejado en las referencias históricas que sitúan algunas de sus jornadas de caza en Valporquero, hoy conocido por sus espectaculares cuevas.

Alfonso XI, el rey que dio origen al sobrenombre de 'El justiciero”

Alfonso XI nació en Salamanca el 13 de agosto de 1311 y fue rey de Castilla desde muy joven. Bisnieto de Alfonso X el Sabio, heredó un reino complejo, marcado por las tensiones internas entre la nobleza, los concejos y la propia Corona. A lo largo de su reinado trabajó para fortalecer el poder real y reducir las diferencias existentes entre los numerosos territorios que integraban Castilla.

Su sobrenombre no surgió por casualidad. Una de sus principales preocupaciones fue la administración de justicia y la necesidad de poner orden en un sistema legal fragmentado. Durante siglos, muchas ciudades y territorios se habían regido por fueros propios, normas locales que en ocasiones entraban en conflicto con las disposiciones reales.

Ante esta situación, Alfonso XI impulsó reformas destinadas a unificar criterios jurídicos y reforzar la autoridad de las leyes emanadas de la Corona. Su objetivo era ofrecer una aplicación más homogénea de la justicia y limitar los problemas derivados de la coexistencia de múltiples normas diferentes. Esa firme apuesta por el cumplimiento de la ley fue la que acabó convirtiéndose en uno de los rasgos más recordados de su reinado.

La relación de Alfonso XI con León y el barrio de San Mamés

Además de su actividad política, las crónicas señalan que Alfonso XI era un apasionado de la caza. Entre los lugares que frecuentó aparece Valporquero, en la provincia de León, un enclave que siglos después alcanzaría fama internacional gracias a la Cueva de Valporquero. Aquellas visitas muestran la conexión del monarca con tierras leonesas y ayudan a entender por qué su figura sigue presente en la memoria local.

La actual calle Alfonso el Justiciero ocupa un espacio tradicionalmente conocido con otros nombres. Antiguamente fue identificada como la calle Medio de Santa Marina y también como la Segunda Carrera. Con el paso del tiempo, la denominación cambió para rendir homenaje a este rey castellano cuya figura sigue asociada al fortalecimiento institucional y a la defensa de la justicia.

Hoy, quienes recorren esta vía del barrio de San Mamés encuentran mucho más que un simple nombre en una placa. La calle recuerda a un personaje clave de la historia medieval de Castilla, un monarca que logró mantenerse neutral durante la Guerra de los Cien Años entre Inglaterra y Francia y que impulsó importantes reformas para consolidar el funcionamiento del reino.

Su legado jurídico y político explica por qué, casi siete siglos después de su muerte en Gibraltar el 26 de marzo de 1350, Alfonso XI el Justiciero continúa teniendo un espacio propio en el callejero leonés.