Las piscinas de La Palomera en León abren, por fin, este miércoles

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El Ayuntamiento de León procederá a la apertura de las piscinas de verano de La Palomera este miércoles 24 de junio, sumándose así a la oferta de ocio deportivo y estival tras la apertura de las instalaciones del Hispánico y Sáenz de Miera el pasado día 20. El inicio de la campaña de verano de las piscinas de La Palomera se había retraso por las obras de reforma del conjunto de las instalaciones a las que han estado sujetas, trabajos que se reanudarán en septiembre.

Las tres piscinas de verano permanecerán abiertas hasta el próximo 6 de septiembre.

Durante los meses de junio y julio, las piscinas municipales tendrán un horario de 11:30 a 21:30 horas (los usuarios deberán abandonar el agua y las zonas verdes a las 21:00 horas). En el caso de agosto y septiembre, el horario será de 11:30 a 21:00 horas (los usuarios deberán abandonar el agua y las zonas verdes a las 20:30 horas).

Los precios de las entradas no sufren variaciones y se mantienen igual que en temporadas anteriores con un precio de entrada general de adulto de 2,20 euros. La infantil, de 4 a 12 años, tiene un coste de 1,40 euros y los usuarios de 0 a 3 años pueden acceder gratis. Los bonos de adultos de 15 usos cuestan 26 euros y los infantiles, 16,50. Existe también la posibilidad de sacar un abono para toda la temporada de verano cuyo importe es de 50 euros para adultos y 35 euros el infantil. Para su primera expedición será necesario acudir a las oficinas de la Concejalía de Deportes ubicadas en el Estadio Reino de León. Las renovaciones pueden gestionarse en las taquillas de las piscinas.