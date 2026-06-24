Un choque en cadena entre tres coches en La Virgen del Camino deja una mujer herida
El siniestro se ha producido poco antes de las 15.00 horas y ha provocado un latigazo cervical a una conductora
Una mujer de alrededor de 30 años ha resultado herida con un latigazo cervical en un accidente de tráfico que se ha producido en La Virgen del Camino.
A las 13.57 horas el Servicio de Emergencias 112 fue informado de una colisión múltiple en el pk 314 de la N-120, en Valverde de la Virgen, donde se han visto implicados tres turismos y necesitan asistencia sanitaria para atender a una mujer de unos 30 años que se queja de las cervicales.
Emergencias avisó a la Policía Local de Valverde de la Virgen, a Tráfico de León y a Sacyl. La situación ya está controlada y el tráfico ha vuelto a la normalidad.