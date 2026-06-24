Un choque en cadena entre tres coches en La Virgen del Camino deja una mujer herida

Una mujer de alrededor de 30 años ha resultado herida con un latigazo cervical en un accidente de tráfico que se ha producido en La Virgen del Camino.

A las 13.57 horas el Servicio de Emergencias 112 fue informado de una colisión múltiple en el pk 314 de la N-120, en Valverde de la Virgen, donde se han visto implicados tres turismos y necesitan asistencia sanitaria para atender a una mujer de unos 30 años que se queja de las cervicales.

Emergencias avisó a la Policía Local de Valverde de la Virgen, a Tráfico de León y a Sacyl. La situación ya está controlada y el tráfico ha vuelto a la normalidad.