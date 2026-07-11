Puente presume de 23,3 M€ del cruce de La Granja sin avanzar en un año

Justo hace un año, el 10 de julio de 2025, la primera retroexcavadora se encaramó al centro de la rotonda para fijar el hito de comienzo de los trabajos. Su presencia prologaba la consecución de un proyecto que se había puesto sobre el plano en 2007, pero se había guardado en el cajón. El cruce de La Granja en la ronda Este, convertido en ratonera con la apertura de la urbanización abanderada por el centro comercial de Decathlon, se iba a soterrar. Pero, 12 meses más tarde, consumido un tercio del plazo total de ejecución, apenas se ha avanzado en la adecuación de las márgenes de la circunvalación, mientras el Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible presume de nuevo de que «avanza en la ejecución del paso inferior del enlace por 23,75 millones de euros».

La buena nueva se circunscribe a las nuevas tareas de preparación del tráfico que cortarán los accesos los tres primeros días de la próxima semana. Pese a que se adorna en la nota de prensa del departamento ministerial de Óscar Puente con el importe de un presupuesto del que apenas se ha certificado obra, mientras las cuentas del Estado siguen prorrogadas desde 2023, el avance se limita a los «trabajos para la ampliación de un carril en la glorieta de dicho enlace, con el objetivo de prepararla para la ordenación del tráfico en las fases posteriores de la obra».

No adelantan desde el ministerio cuándo se producirán todas esas fases posteriores, para las que les restan menos de dos años, de acuerdo al calendario de plazos de un proyecto que se licitó en julio de 2024 y se adjudicó en febrero en 2025. Sólo especifican que las molestias al tráfico se prolongarán «desde las 07.00 del lunes 13 hasta las 22.00 del miércoles 15 de julio».

Las labores, como abundan en la comunicación, «supondrán el cierre total al tráfico de la conexión» entre la rotonda de la curcunvalación y «la glorieta que da acceso al centro comercial Reino de León, en el Paseo de La Granja». No sólo se retringirá el paso desde esta margen de la circunvalación, sino que también afectará a la que linda con el municipio de Villaquilambre. Como consecuencia, según detallan, «también permanecerán cortados totalmente los accesos de la carretera LE-5508 y del camino del Vago con la glorieta, por lo que no se podrá acceder ni salir de la LE-20 por esos ramales», que en esta época ganan mayor afluencia por su papel de entrada hacia la zona de ocio de La Candamia. Para atravesar hasta estas áreas, los conductores tendrán que «utilizar el enlace de Villaobispo», según advierten desde el departamento de Transportes y Movilidad Sostenible, que compromete que «todos los itinerarios alternativos estarán convenientemente señalizados» y la «circulación» por la ronda «tendrá continuidad a lo largo de la glorieta del enlace de La Granja».

La normalidad retornará para la jornada del jueves, si no hay imprevistos. No se sabe aún cuánto durará, ni qué paso dará continuidad al avance de la supresión del cruce de La Granja. Mientras, los cerca de 34.000 vehículos que a diario atraviesan por este punto, el 4,32% de ellos pesados, seguirán a la espera de que los anuncios tengan más de realidad que de publicidad. No en vano, acumulan 19 años de espera desde que se licitó la redacción de los planos, que en 2016 fueron enmendados por el Gobierno del PP para cambiar el soterramiento por la construcción de una rotonda que limitó el uso de los semáforos que regulaban la intersección. Ahí, en esa glorieta, siguen las máquinas varadas desde hace un año.