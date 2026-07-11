León busca ocupar los puestos del Mercado del Conde tras dejarlo dos años casi vacío

Apenas quedan una decena de puestos abiertos en el Mercado del Conde Luna. El resto lucen con las trapas bajadas desde hace casi dos años, cuando se terminaron los trabajos de la segunda fase de las obras de reforma. Se invirtieron 1.833.768,54 euros, cofinanciados por la UE, pero cuando se fueron los obreros no hubo nada más que un espacio vacío con pasillos desiertos. No lo ha habido en todo este tiempo, pese a las reclamaciones de los comerciantes y usuarios. No se ha logrado llenarlo pese a que, en el otoño de 2022, con el comienzo de las labores de demolición interior, se publicitaron las excelencias de un plan que revitalizaría el histórico mercado de abastos, levantado en 1929 y reformado en 2004. Pero el equipo de gobierno del Ayuntamiento de León adjudicó los trabajos y no se preocupó de sacar a concurso la concesión demanial de los 18 módulos para que los ocupara alguien. Lo van a hacer ahora.

La falta la subsana el consistorio de la capital leonesa con la convocatoria del concurso público para la «concesión demanial del uso privativo y aprovechamiento especial del dominio público de los puestos disponibles en el mercado del Conde Luna», aprobado este viernes por la junta de gobierno. La licitación anuncia la oferta de los 18 módulos dentro de las instalaciones para «incrementar los negocios minoristas que alberga el recinto» y abrir «las puertas a nuevos emprendedores y a propuestas comerciales innovadoras que refuercen el atractivo», según se cita en la publicidad de los responsables del Ayuntamiento de León.

El proceso invita a los interesados a presentar oferta por cada uno de los módulos disponibles por un periodo de «10 años prorrogables» para fomentar «la estabilidad de los proyectos comerciales y la diversificación de la oferta», de acuerdo a los datos avanzados por el equipo de gobierno, que no facilitó los pliegos de condiciones completos por ahora. El concurso marca la exigencia proponer un canon mensual, no sujeto a IVA, que parte de un precio mínimo de 8,79 euros por metro cuadrado al mes y 4,39 euros por metro cuadrado para las zonas destinadas a almacén. A razón de 8 metros cuadrados por módulo, la factura queda en 70,32 para los simples y 140,64 para los dobles. A mayores de estas cuantías, que «serán actualizadas anualmente a ejercicio vencido con arreglo a las variaciones del IPC», los futuros comerciantes tendrán que abonar la tasa de mantenimiento, que oscila entre los 200 y los 465 euros, en función de las dimensiones que ocupan dentro del mercado del Conde.

La selección, si hay más ofertas que módulos disponibles, se guiará por dos criterios. El 60% del total lo determinará la propuesta económica por encima del tipo de licitación, mientras que el 40% restante dependerá del juicio subjetivo, «en función de otros criterios técnicos» que primarán «la calidad de los proyectos presentados, la sostenibilidad, la innovación de la propuesta de negocio y el valor añadido que aporten las iniciativas para consolidar el recinto como el gran referente del comercio tradicional y de proximidad en la ciudad de León», según trasladaron desde el consistorio.

La suma de todos estos ingresos por los 18 lotes marca unos ingresos anuales para el consistorio de 31.707,60 euros. La cantidad se elevará no sólo por las ofertas al alza, sino también porque tiene que tener en cuenta que, a partir la concesión, también se regularizará la situación de los comerciantes históricos que, por el momento, sólo abonan los cerca de 450 euros de las tasas de mantenimiento al mes, pero que deberán aportar también un canon menusla acorde a los metros cuadrados que ocupan y el precio base de licitación.

El concurso de concesión «posibilita de forma expresa la creación de una cafetería en el módulo número 4», según reseñaron desde el equipo de gobierno. Entre las «novedades» se anota también que «el módulo número 3 queda reservado a través de un convenio con la Diputación», que planea dedicarlo a la promoción de la marca Productos de León y que «ya trabaja también en la redacción de sus propios pliegos para completar el conjunto de la oferta comercial del mercado», apuntaron los responsables municipales.

Con todo este plan, «el consistorio de la capital leonesa busca ampliar la oferta comercial disponible, apostar de forma decidida por el producto de proximidad, favorecer la innovación en los modelos de negocio y apoyar activamente a quienes deseen emprender desde un mercado tradicional plenamente adaptado a los nuevos tiempos», según trasladaron desde el PSOE. El «objetivo municipal», abundaron desde la concejalía que dirige Camino Orejas, «no se limita únicamente a ocupar los puestos que se encuentran vacíos, sino que, mediante este expediente de concesión demanial para el uso privativo y aprovechamiento especial del dominio público, quiere atraer proyectos de calidad que generen nueva actividad económica y conviertan el Mercado del Conde Luna en un verdadero mercado de referencia y dinamizador de su entorno». Hace dos años que espera.