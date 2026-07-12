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El incendio forestal de Navatejera se establece en el nivel de 0 de gravedad

El fuego se ha estabilizado y ha dejado de suponer una amenaza para la población local

Medios operativos trabajando en la extinción de las llamas

Medios operativos trabajando en la extinción de las llamasDL

Publicado por
Redacción
León

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La Junta de Castilla y León ha rebajado al nivel de gravedad potencial 0 el incendio en Navatejera. De este modo, ha dejado de suponer un riesgo para la población y ha pasado de un índice de gravedad potencial  2 a 0 en algo menos de cuatro horas.

Los fuegos se han localizado en una zona de fincas con rastrojos, muy cerca del Centro de Selección y Reproducción Animal (Censyra). Los medios terrestres y aéreos contra incendios han conseguido controlar y limitar el avance de las llamas gracias a una rápida movilización.

En el lugar del incendio aún trabaja un amplio dispositivo. En concreto, un técnico, dos agentes medioambientes, tres brigadas de tierra, tres brigadas helitransportadas y tres helicópteros.

Imágenes de las llamas en Navatejera

Imágenes de las llamas en NavatejeraDL

Imágenes de las llamas en Navatejera

Imágenes de las llamas en Navatejera

Imágenes de las llamas en NavatejeraDL

Imágenes de las llamas en Navatejera

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Imágenes de las llamas en Navatejera

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