El incendio forestal de Navatejera se establece en el nivel de 0 de gravedad

Medios operativos trabajando en la extinción de las llamasDL

Publicado por Redacción León Creado: Actualizado:

La Junta de Castilla y León ha rebajado al nivel de gravedad potencial 0 el incendio en Navatejera. De este modo, ha dejado de suponer un riesgo para la población y ha pasado de un índice de gravedad potencial 2 a 0 en algo menos de cuatro horas.

Los fuegos se han localizado en una zona de fincas con rastrojos, muy cerca del Centro de Selección y Reproducción Animal (Censyra). Los medios terrestres y aéreos contra incendios han conseguido controlar y limitar el avance de las llamas gracias a una rápida movilización.

En el lugar del incendio aún trabaja un amplio dispositivo. En concreto, un técnico, dos agentes medioambientes, tres brigadas de tierra, tres brigadas helitransportadas y tres helicópteros.