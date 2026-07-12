Los cortes en Mariano Andrés y La Granja condicionan el tráfico de León desde este lunes

El tráfico reserva dos trampas a los conductores en León a partir de este lunes. Los que salven el obstáculo de la salida norte por la avenida Mariano Andrés, donde se cortará el tramo entre las calles Guillermo Doncel y Pizarro, corren el riesgo de encontrarse en el flanco este con el cepo que limitará el acceso a la ronda en el cruce de La Granja.

La sucesión de obras se justifica en Mariano Andrés por la necesidad de arreglar el colector. Los problemas generados por la tubería han provocado la aparición de varios socavones. No se arreglan con nuevas capas de asfaltado, sino que se deben en parte a las canalizaciones subterráneas, como han asumido los responsables de la mancomunidad para el saneamiento de León y su alfoz (Saleal), que hoy comenzarán a trabajar en la avenida, donde la reurbanización ejecutada en 2009 no terminó de cuajar y ha obligado a remendar la calzada varias veces por la aparición de diferentes blandones.

La intervención obligará a los conductores a desviarse por las calles Pizarro, Guillermo Doncel y 19 de octubre, donde se ha limitado el aparcamiento con el fin de ganar espacio para la circulación en ambos sentidos. Las restricciones, según avanzaron desde el consistorio, se mantendrán hasta septiembre.

Menos tiempo se estima que durarán las molestias en el cruce de La Granja, donde las máquinas trabajarán desde este lunes hasta el miércoles. En la primera jornada, como apuntaron desde la organización de la obra, se producirán restricciones puntuales por movimientos de maquinaria y camiones, debido a la ejecución de un anillo interior en la glorieta existente.

Definido el radio, el martes se programa el asfaltado, que ocasionará la prohibición de circular por la avenida La Granja desde la entrada al centro comercial hasta la circunvalación. En la ronda se notará también el efecto de los trabajos por el corte del carril interior de la glorieta, que se mantendrá durante la noche. El miércoles se mantendrá la restricción del acceso desde la avenida de La Granja, además de que se cortará la entrada hacia el Camino del Vago, la gasolinera de Valcarce y La Candamia.