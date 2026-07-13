Las imágenes de la entrega del XX Premio Diario de León al Desarrollo Social y los Valores Humanos a la UME

Veinte años de un premio y veinte años de un batallón. Dos trayectorias paralelas que este lunes confluyeron en León para recordar que la verdadera fortaleza de un territorio se mide en la calidad humana de quienes lo habitan y lo defienden.
Los veinte años de desafíos diarios del Quinto Batallón de Intervención en Emergencias (BIEM V) de la UME fueron coronados este lunes con un galardón muy especial, el vigésimo premio Diario de León al Desarrollo Social y los Valores Humanos.
XX Premio Diario de León al Desarrollo Social y los Valores Humanos a la UME
XX Premio Diario de León al Desarrollo Social y los Valores Humanos a la UME
XX Premio Diario de León al Desarrollo Social y los Valores Humanos a la UME
XX Premio Diario de León al Desarrollo Social y los Valores Humanos a la UME
XX Premio Diario de León al Desarrollo Social y los Valores Humanos a la UME
XX Premio Diario de León al Desarrollo Social y los Valores Humanos a la UME
XX Premio Diario de León al Desarrollo Social y los Valores Humanos a la UME
XX Premio Diario de León al Desarrollo Social y los Valores Humanos a la UME
XX Premio Diario de León al Desarrollo Social y los Valores Humanos a la UME
XX Premio Diario de León al Desarrollo Social y los Valores Humanos a la UME
XX Premio Diario de León al Desarrollo Social y los Valores Humanos a la UME
XX Premio Diario de León al Desarrollo Social y los Valores Humanos a la UME
XX Premio Diario de León al Desarrollo Social y los Valores Humanos a la UME
XX Premio Diario de León al Desarrollo Social y los Valores Humanos a la UME
XX Premio Diario de León al Desarrollo Social y los Valores Humanos a la UME
XX Premio Diario de León al Desarrollo Social y los Valores Humanos a la UME
XX Premio Diario de León al Desarrollo Social y los Valores Humanos a la UME
XX Premio Diario de León al Desarrollo Social y los Valores Humanos a la UME
XX Premio Diario de León al Desarrollo Social y los Valores Humanos a la UME
XX Premio Diario de León al Desarrollo Social y los Valores Humanos a la UME
XX Premio Diario de León al Desarrollo Social y los Valores Humanos a la UME
XX Premio Diario de León al Desarrollo Social y los Valores Humanos a la UME
XX Premio Diario de León al Desarrollo Social y los Valores Humanos a la UME
XX Premio Diario de León al Desarrollo Social y los Valores Humanos a la UME
XX Premio Diario de León al Desarrollo Social y los Valores Humanos a la UME
XX Premio Diario de León al Desarrollo Social y los Valores Humanos a la UME
XX Premio Diario de León al Desarrollo Social y los Valores Humanos a la UME
XX Premio Diario de León al Desarrollo Social y los Valores Humanos a la UME
XX Premio Diario de León al Desarrollo Social y los Valores Humanos a la UME
XX Premio Diario de León al Desarrollo Social y los Valores Humanos a la UME
XX Premio Diario de León al Desarrollo Social y los Valores Humanos a la UME
XX Premio Diario de León al Desarrollo Social y los Valores Humanos a la UME
XX Premio Diario de León al Desarrollo Social y los Valores Humanos a la UME
XX Premio Diario de León al Desarrollo Social y los Valores Humanos a la UME
XX Premio Diario de León al Desarrollo Social y los Valores Humanos a la UME
XX Premio Diario de León al Desarrollo Social y los Valores Humanos a la UME
XX Premio Diario de León al Desarrollo Social y los Valores Humanos a la UME
XX Premio Diario de León al Desarrollo Social y los Valores Humanos a la UME
XX Premio Diario de León al Desarrollo Social y los Valores Humanos a la UME
XX Premio Diario de León al Desarrollo Social y los Valores Humanos a la UME
XX Premio Diario de León al Desarrollo Social y los Valores Humanos a la UME
XX Premio Diario de León al Desarrollo Social y los Valores Humanos a la UME
XX Premio Diario de León al Desarrollo Social y los Valores Humanos a la UME
XX Premio Diario de León al Desarrollo Social y los Valores Humanos a la UME
XX Premio Diario de León al Desarrollo Social y los Valores Humanos a la UME
XX Premio Diario de León al Desarrollo Social y los Valores Humanos a la UME
XX Premio Diario de León al Desarrollo Social y los Valores Humanos a la UME
XX Premio Diario de León al Desarrollo Social y los Valores Humanos a la UME
XX Premio Diario de León al Desarrollo Social y los Valores Humanos a la UME
XX Premio Diario de León al Desarrollo Social y los Valores Humanos a la UME
XX Premio Diario de León al Desarrollo Social y los Valores Humanos a la UME
XX Premio Diario de León al Desarrollo Social y los Valores Humanos a la UME
XX Premio Diario de León al Desarrollo Social y los Valores Humanos a la UME
XX Premio Diario de León al Desarrollo Social y los Valores Humanos a la UME
XX Premio Diario de León al Desarrollo Social y los Valores Humanos a la UME
XX Premio Diario de León al Desarrollo Social y los Valores Humanos a la UME
XX Premio Diario de León al Desarrollo Social y los Valores Humanos a la UME
XX Premio Diario de León al Desarrollo Social y los Valores Humanos a la UME
XX Premio Diario de León al Desarrollo Social y los Valores Humanos a la UME
XX Premio Diario de León al Desarrollo Social y los Valores Humanos a la UME
XX Premio Diario de León al Desarrollo Social y los Valores Humanos a la UME
XX Premio Diario de León al Desarrollo Social y los Valores Humanos a la UME