Diario de León

Las imágenes de la entrega del XX Premio Diario de León al Desarrollo Social y los Valores Humanos a la UME

Los veinte años de desafíos diarios del Quinto Batallón de Intervención en Emergencias (BIEM V) de la UME fueron coronados este lunes

RAMIRO

Publicado por
Redacción
León

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Veinte años de un premio y veinte años de un batallón. Dos trayectorias paralelas que este lunes confluyeron en León para recordar que la verdadera fortaleza de un territorio se mide en la calidad humana de quienes lo habitan y lo defienden.

Los veinte años de desafíos diarios del Quinto Batallón de Intervención en Emergencias (BIEM V) de la UME fueron coronados este lunes con un galardón muy especial, el vigésimo premio Diario de León al Desarrollo Social y los Valores Humanos.

RAMIRO

XX Premio Diario de León al Desarrollo Social y los Valores Humanos a la UME

RAMIRO

XX Premio Diario de León al Desarrollo Social y los Valores Humanos a la UME

RAMIRO

XX Premio Diario de León al Desarrollo Social y los Valores Humanos a la UME

RAMIRO

XX Premio Diario de León al Desarrollo Social y los Valores Humanos a la UME

RAMIRO

XX Premio Diario de León al Desarrollo Social y los Valores Humanos a la UME

RAMIRO

XX Premio Diario de León al Desarrollo Social y los Valores Humanos a la UME

RAMIRO

XX Premio Diario de León al Desarrollo Social y los Valores Humanos a la UME

RAMIRO

XX Premio Diario de León al Desarrollo Social y los Valores Humanos a la UME

ANGELOPEZ; Ángelopez

XX Premio Diario de León al Desarrollo Social y los Valores Humanos a la UME

ANGELOPEZ; Ángelopez

XX Premio Diario de León al Desarrollo Social y los Valores Humanos a la UME

ANGELOPEZ; Ángelopez

XX Premio Diario de León al Desarrollo Social y los Valores Humanos a la UME

ANGELOPEZ; Ángelopez

XX Premio Diario de León al Desarrollo Social y los Valores Humanos a la UME

ANGELOPEZ; Ángelopez

XX Premio Diario de León al Desarrollo Social y los Valores Humanos a la UME

ANGELOPEZ; Ángelopez

XX Premio Diario de León al Desarrollo Social y los Valores Humanos a la UME

ANGELOPEZ; Ángelopez

XX Premio Diario de León al Desarrollo Social y los Valores Humanos a la UME

ANGELOPEZ; Ángelopez

XX Premio Diario de León al Desarrollo Social y los Valores Humanos a la UME

ANGELOPEZ; Ángelopez

XX Premio Diario de León al Desarrollo Social y los Valores Humanos a la UME

ANGELOPEZ; Ángelopez

XX Premio Diario de León al Desarrollo Social y los Valores Humanos a la UME

ANGELOPEZ; Ángelopez

XX Premio Diario de León al Desarrollo Social y los Valores Humanos a la UME

ANGELOPEZ; Ángelopez

XX Premio Diario de León al Desarrollo Social y los Valores Humanos a la UME

ANGELOPEZ; Ángelopez

XX Premio Diario de León al Desarrollo Social y los Valores Humanos a la UME

ANGELOPEZ; Ángelopez

XX Premio Diario de León al Desarrollo Social y los Valores Humanos a la UME

ANGELOPEZ; Ángelopez

XX Premio Diario de León al Desarrollo Social y los Valores Humanos a la UME

ANGELOPEZ; Ángelopez

XX Premio Diario de León al Desarrollo Social y los Valores Humanos a la UME

ANGELOPEZ; Ángelopez

XX Premio Diario de León al Desarrollo Social y los Valores Humanos a la UME

ANGELOPEZ; Ángelopez

XX Premio Diario de León al Desarrollo Social y los Valores Humanos a la UME

ANGELOPEZ; Ángelopez

XX Premio Diario de León al Desarrollo Social y los Valores Humanos a la UME

ANGELOPEZ; Ángelopez

XX Premio Diario de León al Desarrollo Social y los Valores Humanos a la UME

ANGELOPEZ; Ángelopez

XX Premio Diario de León al Desarrollo Social y los Valores Humanos a la UME

ANGELOPEZ; Ángelopez

XX Premio Diario de León al Desarrollo Social y los Valores Humanos a la UME

ANGELOPEZ; Ángelopez

XX Premio Diario de León al Desarrollo Social y los Valores Humanos a la UME

ANGELOPEZ; Ángelopez

XX Premio Diario de León al Desarrollo Social y los Valores Humanos a la UME

ANGELOPEZ; Ángelopez

XX Premio Diario de León al Desarrollo Social y los Valores Humanos a la UME

ANGELOPEZ; Ángelopez

XX Premio Diario de León al Desarrollo Social y los Valores Humanos a la UME

ANGELOPEZ; Ángelopez

XX Premio Diario de León al Desarrollo Social y los Valores Humanos a la UME

ANGELOPEZ; Ángelopez

XX Premio Diario de León al Desarrollo Social y los Valores Humanos a la UME

ANGELOPEZ; Ángelopez

XX Premio Diario de León al Desarrollo Social y los Valores Humanos a la UME

ANGELOPEZ; Ángelopez

XX Premio Diario de León al Desarrollo Social y los Valores Humanos a la UME

ANGELOPEZ; Ángelopez

XX Premio Diario de León al Desarrollo Social y los Valores Humanos a la UME

ANGELOPEZ; Ángelopez

XX Premio Diario de León al Desarrollo Social y los Valores Humanos a la UME

ANGELOPEZ; Ángelopez

XX Premio Diario de León al Desarrollo Social y los Valores Humanos a la UME

ANGELOPEZ; Ángelopez

XX Premio Diario de León al Desarrollo Social y los Valores Humanos a la UME

ANGELOPEZ; Ángelopez

XX Premio Diario de León al Desarrollo Social y los Valores Humanos a la UME

ANGELOPEZ; Ángelopez

XX Premio Diario de León al Desarrollo Social y los Valores Humanos a la UME

ANGELOPEZ; Ángelopez

XX Premio Diario de León al Desarrollo Social y los Valores Humanos a la UME

ANGELOPEZ; Ángelopez

XX Premio Diario de León al Desarrollo Social y los Valores Humanos a la UME

ANGELOPEZ; Ángelopez

XX Premio Diario de León al Desarrollo Social y los Valores Humanos a la UME

ANGELOPEZ; Ángelopez

XX Premio Diario de León al Desarrollo Social y los Valores Humanos a la UME

ANGELOPEZ; Ángelopez

XX Premio Diario de León al Desarrollo Social y los Valores Humanos a la UME

ANGELOPEZ; Ángelopez

XX Premio Diario de León al Desarrollo Social y los Valores Humanos a la UME

ANGELOPEZ; Ángelopez

XX Premio Diario de León al Desarrollo Social y los Valores Humanos a la UME

ANGELOPEZ; Ángelopez

XX Premio Diario de León al Desarrollo Social y los Valores Humanos a la UME

ANGELOPEZ; Ángelopez

XX Premio Diario de León al Desarrollo Social y los Valores Humanos a la UME

ANGELOPEZ; Ángelopez

XX Premio Diario de León al Desarrollo Social y los Valores Humanos a la UME

ANGELOPEZ; Ángelopez

XX Premio Diario de León al Desarrollo Social y los Valores Humanos a la UME

ANGELOPEZ; Ángelopez

XX Premio Diario de León al Desarrollo Social y los Valores Humanos a la UME

ANGELOPEZ; Ángelopez

XX Premio Diario de León al Desarrollo Social y los Valores Humanos a la UME

ANGELOPEZ; Ángelopez

XX Premio Diario de León al Desarrollo Social y los Valores Humanos a la UME

ANGELOPEZ; Ángelopez

XX Premio Diario de León al Desarrollo Social y los Valores Humanos a la UME

ANGELOPEZ; Ángelopez

XX Premio Diario de León al Desarrollo Social y los Valores Humanos a la UME

ANGELOPEZ; Ángelopez

XX Premio Diario de León al Desarrollo Social y los Valores Humanos a la UME

ANGELOPEZ; Ángelopez

XX Premio Diario de León al Desarrollo Social y los Valores Humanos a la UME

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