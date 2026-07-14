Las obras afectan a la media distancia entre León y Gijón

Publicado por Redacción León Creado: Actualizado:

Las obras en la red de cercanías en Asturias replicaron en las conexiones de media distancia con León, a través de retrasos en algunos enlaces en la comunicación de vías a través del ferrocarril convencional. La escasa circulación que se mantiene en esta conexión ferroviaria de la rampa registró ayer alguna incidencia que derivó en efectos en el tránsito entre Malvedo y Pola de Lena. Por la vía convencional avanza el regional y en verano el tren playero, que circula a diario en esta ruta.