La rápida intervención de la Policía Local de San Andrés salva la vida a un bebé que sufría un atragantamiento

Publicado por Redacción León Creado: Actualizado:

La rápida actuación de tres agentes de la Policía Local de San Andrés del Rabanedo ha permitido este martes salvar la vida de un bebé que estaba sufriendo un atragantamiento.

Los hechos se produjeron sobre las 10:10 horas, cuando el Centro de Emergencias 112 alertó a la Policía Local de un posible atragantamiento de un menor. En ese momento, desde la central se activó de inmediato a los agentes para acudir con la máxima urgencia.

A la llegada de los policías locales, la persona que dio la voz de alarma ya había realizado una primera intervención. Ante la situación, uno de los agentes de San Andrés llevó a cabo la maniobra de desobstrucción, logrando despejar la vía respiratoria del bebé. Una vez estabilizado, el menor fue trasladado de urgencia al centro de salud más cercano.

El Ayuntamiento de San Andrés del Rabanedo ha querido trasladar su agradecimiento y reconocimiento a la Policía Local por la rapidez, profesionalidad y eficacia demostradas en una intervención que resultó decisiva para salvar la vida del bebé.