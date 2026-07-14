Los trabajadores de Justicia en León exigen incrementar la plantilla

Publicado por Redacción León Creado: Actualizado:

El Sindicato de Trabajadores Administración de Justicia (Staj) reclama al Ministerio de Justicia y las comunidades autónomas transferidas «incrementar proporcionalmente la plantilla de funcionarios ante la creación de nuevas plazas judiciales y fiscales». El colectivo expuso que «en lo que respecta a la provincia supone la creación, todas en el Partido Judicial de León, de una plaza judicial en la Sección Civil de la Audiencia Provincial, y en el Tribunal de Instancia de dos plazas judiciales en la Sección Civil, y una plaza en la Sección Mercantil, además de la ampliación de una plaza de plantilla Fiscal».

«Era una medida necesaria, pero será completamente ineficaz si no se acompaña del incremento proporcional de la dotación de puestos de funcionarios que prestan el apoyo y soporte a las plazas judiciales y fiscales que se crean. Son los funcionarios los que tramitan los procedimientos», apuntaron.

Staj insiste en que "todo indica que el Ministerio, tal como viene manifestando desde antes de la aprobación de la Ley de Eficiencia y hemos visto cuando la creación de las primeras nuevas plazas judiciales tras la implantación de los Tribunales de Instancia, entre ellas en León la Plaza Judicial de Violencia Genero el pasado 31 de diciembre, no tiene intención de crear las correspondientes plazas de funcionarios". "Si no se crean plazas de funcionarios , la sobrecarga de trabajo ya de por sí actualmente excesiva que soporta el personal será inasumible, y lejos de suponer una agilización y mejora de la tramitación y resolución de los procedimientos judiciales, los ralentizará aún más provocando un deterioro del servicio inaceptable", recalcaron.

El sindicato reclamó al Ministerio que "se inicie la tramitación de la modificación de las Relaciones de Puestos de Trabajo de las Oficinas judiciales y Fiscales afectadas", además de que se incremente "el número de puestos de funcionarios en proporción al número de plazas judiciales y fiscales que se crean, de manera que estén dotadas de suficiente personal en el momento de entrada en funcionamiento y efectividad de las mismas, previstas unas para finales de año y otras para próximo año".