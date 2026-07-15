Un incendio en las ruinas de Bodegas Armando: un nuevo episodio de inseguridad en el corazón de León

Publicado por María M. Peña Creado: Actualizado:

La situación de abandono de las antiguas Bodegas Armando, ubicadas en el Paseo de Salamanca número 5, ha alcanzado un punto crítico. A primera hora de este miércoles, los vecinos de la zona fueron testigos de cómo comenzaba a salir humo del interior del inmueble, lo que obligó a una dotación de bomberos del Ayuntamiento de León a desplazarse de inmediato al lugar para sofocar las llamas. Debido a las labores de extinción, que ya han concluido, fue necesario cortar el tráfico en la calle para garantizar la seguridad de los ciudadanos.

Este nuevo suceso ocurre tan solo dos meses después de que el edificio protagonizara otro incidente de gravedad, cuando parte de su tejado se desplomó debido al avanzado deterioro estructural y a años de falta de mantenimiento. Aquel colapso provocó un fuerte estruendo y obligó a las autoridades a acordonar la zona ante el peligro de nuevos desprendimientos hacia la vía pública, dejando al descubierto el estado crítico de sus vigas.

La inseguridad que rodea a este emblemático edificio, denunciada de manera constante por los vecinos desde hace 25 años, se mantiene en un punto de tensión máxima. Aunque el Ayuntamiento de León ha aceptado recurrir a la venta forzosa ante la falta de respuesta por parte de la propiedad, la realidad es que el inmueble sigue siendo una amenaza constante, obligando a los servicios de emergencia a intervenir de manera recurrente ante una situación que los residentes consideran límite.