Castilla y León proyecta su futuro económico: consulta las claves del programa de la Junta para industria, empleo y universidades

El consejero de Industria, Universidades, Empleo y Comercio, Juan Carlos Suárez-Quiñones, comparece en las Cortes para presentar el programa de actuaciones de su departamento en la XII legislatura.Miriam Chacón

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El consejero de la Junta de Castilla y León, Juan Carlos Suárez-Quiñones, ha comparecido ante las Cortes para exponer las líneas maestras de la acción de gobierno en las áreas de industria, empleo, universidades y comercio durante la XII Legislatura. Durante su intervención, se han definido los pilares estratégicos con los que la administración regional pretende afrontar los retos económicos y sociales del periodo 2026-2030.

La propuesta presentada abarca un amplio espectro de actuaciones, entre las que destacan la puesta en marcha de un nuevo Plan Director de Promoción Industrial, la modernización de los servicios del ECYL con una dotación presupuestaria específica, la implementación de un catálogo de ayudas para el colectivo de autónomos —incluyendo incentivos por relevo generacional— y una reforma integral del acceso y la financiación universitaria, que incluye la gratuidad de la primera matrícula de grado para el próximo curso.

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