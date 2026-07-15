Castilla y León proyecta su futuro económico: consulta las claves del programa de la Junta para industria, empleo y universidades
El consejero Juan Carlos Suárez-Quiñones detalla los compromisos gubernamentales para el periodo 2026-2030, desde la reindustrialización y la gratuidad universitaria hasta el nuevo kit de protección al autónomo
El consejero de la Junta de Castilla y León, Juan Carlos Suárez-Quiñones, ha comparecido ante las Cortes para exponer las líneas maestras de la acción de gobierno en las áreas de industria, empleo, universidades y comercio durante la XII Legislatura. Durante su intervención, se han definido los pilares estratégicos con los que la administración regional pretende afrontar los retos económicos y sociales del periodo 2026-2030.
La propuesta presentada abarca un amplio espectro de actuaciones, entre las que destacan la puesta en marcha de un nuevo Plan Director de Promoción Industrial, la modernización de los servicios del ECYL con una dotación presupuestaria específica, la implementación de un catálogo de ayudas para el colectivo de autónomos —incluyendo incentivos por relevo generacional— y una reforma integral del acceso y la financiación universitaria, que incluye la gratuidad de la primera matrícula de grado para el próximo curso.
Consulte todas las claves desglosadas en nuestra herramienta interactiva:
Programa de Actuaciones: Industria, Empleo y Universidades
Resumen detallado de la comparecencia de Juan Carlos Suárez-Quiñones
Estrategia Industrial y Energética
Planificación y Proyectos
- Plan Director 2026-2030: Estrategia industrial para mejorar la competitividad.
- Suelo Industrial: 26 millones de m² en municipios intermedios.
- PIP (Proyectos Prioritarios): Renault, Nissan, Iveco, Horse, Tvitec, Freigel Food Solutions, Indra.
- Nuevas tramitaciones: Galletas Gullón, Elyse Energy, Mars, Frías Nutrición.
- Sierra de la Demanda: Nuevo Programa Territorial de Fomento.
Innovación y Exigencias
- Hidrógeno: Nueva Estrategia del Hidrógeno de Castilla y León.
- Industria 4.0: IA, robótica, gemelos digitales y ciberseguridad.
- Red Eléctrica: Exigencia al Gobierno para desbloquear 15.000 millones de inversión.
- Seguridad: Control metrológico y reforma del sistema regulador de estaciones ITV.
Empleo y Seguridad Laboral
Estrategia ECYL
- Presupuesto: 1.200 millones de euros.
- Cercanía: Puntos de atención en cabeceras de comarca.
- Talento: Programa TALEM (conexión universidad-empresa), IncofiI y Experience Plus.
- Formación: Centro de Soria (energías renovables) + modernización de 8 centros propios.
Seguridad y Diálogo
- Absentismo: Estudio base para medidas de productividad.
- Prevención: 7,5M€ para equipos y amianto (Programas Montel Seguro y Censo Amianto).
- Medio Rural: Desfibriladores en municipios < 2.000 hab.
- SERLA: Modernización y mediación digital.
Kit de Autónomos y Economía Social
Protección del Colectivo
- Relevacyl: Hasta 30.000€ (20k base + 10k mujer/rural).
- Bono Recupera-T: Financiación de cuotas durante la baja médica.
- Consolidacyl: Cuota cero ampliada a 24 meses.
- Bono Autónomos: 300€ para paliar costes.
Economía Social
- II Plan Estratégico 2026-2030: Cooperativas y centros de inserción.
- Ley de Cooperativas: Desarrollo reglamentario y simplificación del Registro.
- Fondo de Fomento: Consensuado con el sector.
Educación Superior
Acceso y Gratuidad
- PAU Única: Defensa de una prueba común nacional.
- Matrícula: Gratuidad de la primera matrícula de grado (26/27).
- Nuevas titulaciones: Medicina (León/Burgos), Farmacia (Valladolid), Veterinaria (Salamanca).
- Erasmus Rural: Prácticas en municipios.
Inversión y Ciencia
- Plan Inversiones: 125M€ hasta 2031 (modernización).
- Presupuesto: 21,5M€ (25/26) para infraestructuras.
- Excelencia: Apoyo al Cenieh, CLPU y Scayle.
- Dualidad: Microcredenciales y doctorados industriales.