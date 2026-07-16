La temporada alta veraniega aterriza en León con siete vuelos directos a la costa

Publicado por Abigail Calvo León Creado: Actualizado:

La temporada alta veraniega aterriza en el Aeropuerto de León mañana. En dos días, comenzarán a operar los vuelos con destino a Las Palmas de Gran Canaria y la próxima semana despegarán ya los aviones con destino a Tenerife Norte y Málaga. De este modo, durante este verano, las instalaciones aeroportuarias de La Virgen del Camino contarán con siete destinos, con vuelos directos a las islas y la costa.

Los vuelos a Palma de Mallorca serán los lunes, los miércoles, los jueves y los domingos; hasta el 26 de agosto, todos los miércoles se podrá volar desde León a Menorca; en el caso de Ibiza, el avión saldrá los jueves hasta el 27 de agosto; Barcelona, destino habitual desde León, suma en verano la conexión de los martes, con lo que habrá vuelos a la Ciudad Condal todos los días de la semana salvo el sábado; el vuelo directo a la Costa del Sol comenzará a operar el próximo miércoles 22 de julio con conexiones directas entre León y Málaga los martes, los miércoles y los jueves; a Tenerife Norte se podrá volvar desde León todos los miércoles también a partir del 22 de julio y a Las Palmas de Gran Canaria, los martes y los viernes, a partir de esta misma semana. Siete destinos veraniegos para ampliar la oferta estival desde el aeropuerto leonés.

Todos los vuelos están operados por la aerolínea franquiciada de Iberia para vuelos regionales Air Nostrum que para este verano ofrecerá 61.700 plazas, lo que supone un incremento del 4% respecto a la campaña de 2024. El aumento de vuelos vinculado al pico de viajes ligados con el verano y las vacaciones se extenderán hasta finales de agosto.

Durante el verano, los vuelos directos a la playa permitirán mejorar la conectividad del aeropuerto leonés, con tres destinos a las Islas Baleares (Palma de Mallorca, Menorca e Ibiza) y dos más a las Islas Canarias (Las Palmas de Gran Canaria y Tenerife Norte), se incorpora Málaga, una ciudad que crece como destino turístico, y se mantienen los vuelos a Barcelona, que aumentan en frecuencias. A nivel nacional, la compañía también apuesta por mejorar las rutas con las islas, como principal estrategia estival, para mejorar las conexiones de los destinos turísticos nacionales en la época en la que se concentra el mayor número de actividad aeroportuaria como consecuencia de los viajes vacacionales del verano.

La franquicia para los vuelos regionales de Iberia es la única que opera en las instalaciones aeroportuarias de La Virgen del Camino, una base aérea militar abierta al tráfico civil, donde los controladores son también militares, y que está condicionada, en los meses de invierno, principalmente, por las limitaciones del sistema de apoyo al aterrizaje, el ILS.

El Aeropuerto de León cerró el mes de junio con 6.887 pasajeros, lo que supone un 20,2% más que el mismo periodo del año pasado, aunque sigue a la cola en operaciones, siendo el tercer aeropuerto español con un menor número: 346, sólo por delante de Algeciras/Helipuerto y Albacete, que contabilizaron 260 y 109 operaciones, respectivamente. En cuanto al número de pasajeros, León que había logrado el sorpaso al Aeropuerto de Valladolid tras la salida de Ryan Air, vuelve a retroceder, ya que el número de viajeros que volaron desde Villanubla creció en junio más de un 170% hasta superar los 9.000 pasajeros.

En lo que va de año, han pasado por el Aeropuerto de León hasta el mes de junio 30.253 pasajeros, lo que implica un reducción del 5,6% respecto a los primeros seis meses del año 2025, según los datos facilitados por Aena, que informó de que a nivel nacional los aeropuertos españoles gestionados por Aena cerraron el primer semestre de 2026 con 156,2 millones de viajeros, un 3,7% más que entre enero y junio del año anterior. Aunque el tráfico continúa creciendo, el ritmo fue algo más moderado que el registrado en la primera mitad de 2025, cuando el avance interanual alcanzó el 4,8%. Durante los seis primeros meses del año también se contabilizaron 1.332.699 operaciones de aterrizaje y despegue, un 4% más, mientras que el volumen de mercancías transportadas ascendió a 664.355 toneladas, un 4,2% más. Las operaciones en el aeropuerto leonés cayeron en el primer semestre un 24%.

0 mercancías

La estadística de Aena también ofrece el 0 redondo de la actividad aeroportuaria vinculada al transporte de mercancías. Todo ello, pese a la presión social para impulsar en las instalaciones de La Virgen del Camino una terminal de carga que permita dar aire a las pistas leonesas a través del movimiento de empresas que quieran mover sus productos. De momento, no hay ninguna empresa que se haya interesado en aprovechar esta posibilildad y está pendiente el resultado de los contactos facililtados por la directora de Aeropuertos de toda la red de Aena, Elena Mayoral Corcuera, a la Diputación en mayo.