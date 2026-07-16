El barrio leonés de Santa Marina celebra este fin de semana sus fiestas patronales

Publicado por Redacción León Creado: Actualizado:

El viernes 17 de julio el barrio leonés de Santa Marina tiene previsto desarrollar una serie de actos en la calle, como el enramado al Pelayo, los versos satíricos, bailes regionales, animación musical con 'La Clave de Sol', así como el pregón a cargo de Álvaro Pola Gutiérrez, antiguo vecino del barrio y concejal de Participación Ciudadana, Protección Civil y Bomberos, todo ello aderezado del típico mazapán y la mistela y repartido entre las Plazas de Puerta Castillo y Santo Martino.

El viernes también, será la segunda sesión musical de 'Viva el barrio', en la Plaza del Desenclavo de la mano del bar 'Plan B' con la participación de varios Dj’s.

El sábado 18, día de Santa Marina, habrá una misa en su honor a las 19:00, en la iglesia que lleva su nombre. A continuación, las cofradías penitenciales de La Agonía de Nuestro Señor y Santo Cristo del Desenclavo realizarán la ofrenda floral, junto a las asociaciones vecinales. La tarde concluirá con un recital de vísperas de la Coral del Císter de Sandoval y el tradicional acto de confraternización entre la feligresía,

El lunes día 20 de julio a las 20:00 y gracias al Orfeón Leonés, que ha querido sumarse a la celebración festiva, se celebrará un concierto de 'Summit chorale', en la iglesia de Santa Marina la Real.

El programa festivo ha sido posible gracias a la organización y colaboración de las asociaciones vecinales del barrio, 'El Espolón' y 'Santa Marina la Real', Ayuntamiento de León, parroquia de Santa Marina la Real, federación de AA.VV. 'Rey Ordoño', cofradía Santo Cristo del Desenclavo, asociación 'Trovador Leonés', Bar 'Plan B' y el Orfeón Leonés.