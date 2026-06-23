Narco servicio a tiempo completo en el barrio leonés de Santa Marina

Un supuesto narcopiso ubicado en el número 4 de la calle Santa Marina trae de cabeza a toda la zona ante el aumento considerable de la delincuencia que se ha producido, derivado de la venta ilegal de drogas que se lleva a cabo prácticamente las 24 horas del día, ante el estupor de los vecinos y los comerciantes.

El propietario de la vivienda, que se encuentra okupada, ha presentado una denuncia ante el Cuerpo Nacional de Policía, «pero de momento no ha dado resultados y simplemente lo están investigando. Me llamaron para pedirme unos datos y no he vuelto a saber nada más», lamenta el propietario del inmueble en conversación telefónica.

Anónimo su testimonio para preservar su seguridad, no esconde, sin embargo, el dolor por la situación: «Era la casa donde vivió mi madre toda la vida hasta que falleció. Todos sus recuerdos y la totalidad de sus pertenencias están allí. Aprovecharon que me tuvieron que internar en el hospital por culpa de una sepsis y cuando volví, ya era imposible entrar. El cuerpo me pide coger un bidón de gasolina y un mechero, pero al final lo único que va a ocurrir es que me va a traer problemas», apunta resignado.

El trasiego de las drogas no tiene horario, se desarrolla full time y en la más abvsoluta impunidad. Cerca hay un centro docente muy conocido en la capital y el propietario de un establecimiento de hostelería cercano es bastante explícito del mismo modo: «Cuando los niños salen de clase, se encuentran gente tirada en el suelo, personas que vienen a comprar, operaciones de compra y de venta que se desarrollan delante de sus ojos y nadie hace nada. El barrio se está devaluando tremendamente, porque todo el mundo sabe lo que pasa aquí, pero nadie hace nada para arreglarlo» protesta el interlocutor.

El inmueble del número 6 de la calle Santa Marina también está okupado, pero en ese caso no hay operaciones ilegales. «Ahí solamente hay metidos unos tíos, pero lo utilizan únicamente como vivienda. No es agradable, pero por lo menos no trafican, qué es lo que nos preocupa».

Existe otra vivienda de características similares en la calle Serranos, pero la discrección es más acentuada en este segundo caso. No es que no haya actividad, pero sí que es menos evidente. Aún así, la actuación policial está bastante limitada por la normativa a la hora de poner a recaudo a los delincuentes. De hecho, la Fiscalía Provincial de León solamente ha podido incoar diligencias en una decena de casos por defraudación de fluido eléctrico o circunstancias análogas en el balance del último ejercicio, en el ámbito de las investigaciones por el cultivo de drogas indoor. Pero por tráfico de drogas ha registrado 123 actuaciones dfel estilo d elas que se realizan en esta zona del barrio.

ABIERTAS 64 DILIGENCIAS

El recuento de la actividad de la Fiscalía cuenta que 64 diligencias fueron por la existencia de sustancias nocivas para la salud, 37 por tráfico de drogas que causan daño a las personas, 12 por el mismo epígrafe legal pero sin que las sustancias pudiesen comportar un daño grave para las personas, seis por tráfico de drogas cualificado y solamente se constató un expediente por la fabricación de drogas con tráfico de sustancias.

No se registró ningún caso de dopaje deportivo y solamente hay constancia de uno por fabricación de medicamentos.