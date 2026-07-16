Premios Pyme 2026 de León, organizados por Cámara de Comercio de León, la Cámara de Comercio de España, Diario de León y Banco Santander.RAMIRO

Publicado por Abigail Calvo León Creado: Actualizado:

Más de 70 candidatos se han presentado este año a los premios Pyme del Año que desde hace ya una década entrega la Cámara de Comercio de León, la Cámara de Comercio de España, Diario de León y Banco Santander. Este año la distinguida ha sido iRiego. Su gerente, José Francisco Fernández, quien recoge el galardón con un azadón en la mano, aboga por la unión de los leoneses y recordó que las empresas de la provincia “son muy valoradas fuera”. “Seamos felices, estamos en León y la mayoría de los españoles no viven en León”, añade.

El presidente de la Cámara de Comercio de León, Javier Vega, explica que el objetivo del premio es “dar visibilidad a las empresas de León, con pymes y micropymes, que son las que constituyen el tejido empresarial. Ellas generan riqueza y necesitan visibilidad. Pero también ser un acicate para otros, para que se siga creando empleo en esta tierra”.

La novedad de este año ha sido la creación del premio Legado, que en su primera edición ha reconocido a El Serranillo, una empresa ya centenaria, cuyo premio recogió Juan Dopico, quien apunta: “Las empresas familiares son una especie en extinción”.

El director de Diario de León, Joaquín S. Torné, remarca que a lo largo de sus 120 años de historia el periódico ha dado voz a las empresas de la provincia y que así seguirá siendo “porque el potencial de León aún está por explotar”. Por su parte, el director territorial de Banco Santander en Castilla y León, Javier Martín Clavo, ensalza la “diversidad” del tejido empresarial leonés, que cuenta con una “clase empresarial muy top” y cumple “con todos los requisitos para triunfar”.

“Las pymes y las micropymes son. Las que sostienen el tejido económico y social de León”, dice el alcalde, José Antonio Diez.

Además, se han concedido cuatro accésits en las categorías de Internacionalización; Innovación y Digitalización; Formación y Empleo; y Pyme Sostenible.

El Accésit de Internacionalización se ha otorgado a Moving Robots Consulting, dedicada a proporcionar soluciones innovadoras de robótica móvil y automatización, adaptadas a las necesidades de las empresas para mejorar la eficiencia y optimizar los procesos logísticos.

En la categoría Innovación y Digitalización, dos emprendedores leoneses, Miguel Antonio Díaz Martínez y Samuel Toro GGarcía

creadores de Frezzyks (Innovaciones Dulces), marca española de confitería innovadora nacida de la curiosidad, la inquietud y muchas horas de ttrabajo,han obtenido el reconocimiento.

El Accésit a la Formación y el Empleo se ha concedido a RMC Rally Racing, Fufundadaor Roberto Méndez en 202004.MC Motorsport es una empresa especializada en la preparación, el mantenimiento y la asistencia de coches de competición.

Y, por último, el Accésit de Pyme Sostenible de la provincia de Leónes para Contratas y Saneamiento Coysa. El Grupo Coysa lleva más de tres décadas trabajando en la provincia, desde su sede en Santas Martas. Pioneros en poner en práctica la economía circular, esta empresa familiar, comprometida con el medio ambiente y la sosostenibilidad,nició su actividad en 1987.

riRiegooncurrirá al Premio Nacional Pyme del Año 2026, que se elegirá entre los ganadores de cada provincia. El nombre se conocerá en los primeros meses de 2027, en un gran evento que se celebrará en Madrid.

Así mismo, los ganadores de los Accésits concurrirán también a la final nacional en sus respectivas categorías, donde se elegirá a las empresas que han destacado por sus acciones de Internacionalización, sus políticas de Formación y Empleo o Innovación y Digitalización y las que tienen implantadas más medidas de SosSostenibilidad.