Caixa Bank reconoce la innovación del Tecnológico Industrial de León

Publicado por Abigail Calvo León Creado: Actualizado:

El Centro Integrado de Formación Profesional Tecnológico Industrial se sitúa entre los diez mejores y los más innovadores a nivel nacional. El puntero centro leonés ha sido uno de los seleccionados en la décima Convocatoria de Ayudas Dualiza, impulsada por CaixaBank Dualiza junto con la Asociación de Centros de Formación Profesional FPEmpresa y en colaboración de la Fundación Deloitte, con lo que recibirá apoyo económico para desarrollar un proyecto innovador a lo largo del próximo curso.

El Tecnológico industrial trabajará en la sostenibilidad industrial, la digitalización de procesos y la automatización aplicada a la producción y liderará, junto al CIFP Juan de Herrera de Valladolid, el proyecto «Eco-Briq FP», una iniciativa destinada al diseño, construcción y validación de una compactadora didáctica para el reciclaje y aprovechamiento de virutas metálicas y otros residuos industriales, favoreciendo la economía circular en los entornos productivos. Otros dos centros de la comunidad también contarán con el respaldo económico de esta convocatoria, que impulsará a 40 centros líderes, junto a otros 28 centros solicitantes adicionales, lo que eleva a 68 el número total de centros de FP apoyados económicamente, diez más que el curso anterior. En total, 2.541 estudiantes y 264 docentes.