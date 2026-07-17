El Ayuntamiento dedicará más de 22 millones para el mantenimiento urbano en León

Publicado por Redacción León Creado: Actualizado:

El Ayuntamiento de León ha dado luz verde a un contrato valorado en más de 22,3 millones de euros para garantizar durante los próximos cinco años la conservación y el mantenimiento integral de calles, plazas, parques y otros espacios públicos de la ciudad. Este proyecto supondrá una actuación que incorpora además herramientas digitales para avanzar en el modelo de 'smart city'.

Este nuevo contrato, que se tramitará mediante procedimiento abierto sujeto a regulación armonizada, cuenta con un presupuesto base de licitación de 18.000.000 euros, IVA incluido, para un plazo inicial de ejecución de cuatro años. También incluye la posibilidad de prórroga de un año adicional ante las plausibles ampliaciones y modificaciones previstas.

Según ha informado el Consistorio, los trabajos abarcarán actuaciones de conservación, reparación y reposición en calles, plazas, caminos, puentes, pasarelas, parques y zonas peatonales de todo el término municipal. Entre las intervenciones previstas más relevantes, figuran la renovación de pavimentos asfálticos, hormigonados o realizados con mortero impreso y otros tratamientos superficiales.

La principal novedad del contrato será la incorporación de una plataforma tecnológica para la gestión y control informatizado de las incidencias y actuaciones en la red viaria. Esta herramienta permitirá desarrollar la denominada "vertical de mantenimiento viario". Además, refuerza la estrategia municipal de digitalización de los servicios urbanos.

El concejal de Desarrollo Urbano, Luis Miguel García Copete, ha destacado que este nuevo modelo va "más allá de la conservación física de las calles", puesto que supone un paso adelante en la modernización de los servicios municipales. Según ha explicado, el sistema permitirá mejorar la gestión y el seguimiento de las actuaciones en la vía pública mediante herramientas digitales, avanzando en la conversión de la ciudad en una 'smart city'.

Junto a esta inversión, la Junta de Gobierno Local ha resuelto la convocatoria de subvenciones para los clubes de fútbol base de la ciudad correspondiente a la temporada 2025-2026, dotada con 86.400 euros. También incluirá cerca de 25.000 euros destinados a proyectos sociales relacionados con la igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres.

La finalidad de estas ayudas es contribuir a sufragar los gastos de funcionamiento de entidades que participan en competiciones federadas de ámbito local, provincial, autonómico o nacional y fomentar la práctica deportiva entre los jóvenes.