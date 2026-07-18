Villaquilambre activa su mayor expansión residencial y comercial en quince años

Villaquilambre, el municipio que más creció en CyL con el bum del ladrillo entre los años 2000 y 2008, vuelve a escena. Y lo hace a lo grande, de la mano de uno de los desarrollos urbanísticos más ambiciosos y esperados en la periferia de León con capacidad para levantar 1.320 viviendas.

Se trata de la Unidad de Actuación UA-2 del sector SUR-29, ubicada en Villaobispo de las Regueras, que la Junta de Gobierno Local desbloqueó justo hace un mes de manera definitiva. Tras superar el periodo de exposición pública sin recibir ni una sola alegación, el proyecto —gestionado por el sistema de compensación con el apoyo del 100% de los propietarios— logró el visto bueno para arrancar su ejecución con un despliegue económico y técnico colosal.

De hecho, las obras contemplan una inversión de 6.986.662 euros para la urbanización principal, a los que se sumarán otros 561.091 euros para el refuerzo de los sistemas generales.

Con este paso, Villaquilambre asienta las bases de su mayor desarrollo residencial, pero también comercial, con el salto de Bogaris al otro lado de la ronda Este, y pone fin a un largo letargo que se prolongaba desde la crisis inmobiliaria.

Esa aprobación despierta y reactiva de forma masiva el sector de la construcción en el municipio, que posee enormes bolsas de suelo residencial vacías. Ahora, quince años después de que se detuviera el ladrillo, el SUR-29 reabre el mapa para conectar de forma definitiva el entramado urbano con la red comercial metropolitana. Porque el verdadero motor de viabilidad de este sector ha sido la reconversión de parte de su suelo residencial en un área comercial estratégica de 15.730 metros cuadrados construidos.

El Ayuntamiento modificó el planteamiento inicial buscando aprovechar el «tirón» del parque comercial Reino de León (en el lado de la capital) y encargó el proyecto técnico a Liébana Arquitectos SLP, que redibuja por completo la fisonomía de 133.728 m2 de la zona mediante una densa red de espacios públicos y cesiones al Ayuntamiento. Se cederán más de 34.000 m2 de calles, se reservan 31.668 m2 para parques y áreas de esparcimiento y el Ayuntamiento de Villaquilambre recibirá un exceso de aprovechamiento de 11.286,77 m2 (que incluye el 15% de cesión obligatoria).

Una providencia de Alcaldía coordina la urbanización simultánea del Camino del Vago que rodea el sector. El objetivo es conectar de forma inminente Villaobispo con la ronda Este (LE-20), utilizando para ello los aprovechamientos municipales para dar continuidad al Sistema General de Equipamiento Público.

El desarrollo de la UA-2 no solo traerá asfalto y zonas verdes, sino también una profunda limpieza visual y de seguridad. El proyecto recoge la obligatoriedad de soterrar los tendidos aéreos de Alta Tensión que cruzan el sector en colaboración con i-DE (Iberia). Se soterrará la línea de 132KV en una longitud de 0,62 kilómetros y la línea de 45KV en un tramo de 0,30 kilómetros. Ambas líneas quedarán confinadas bajo un espacio de servidumbre subterránea de 3 metros de ancho.

Para blindar la viabilidad de la obra, el Ayuntamiento ha fijado una garantía de urbanización del 10% (698.666 € para la obra principal y 56.109 € para los sistemas generales). La empresa Iberian Retail Parks 18 S.L. asumirá los gastos de urbanización a cambio de la gran parcela de 28.000 metros cuadrados, pero ha comprado otros 20.000 metros cuadrados para su gimnasio, gasolinera, restaurante, una gran tienda de Mercadona, Bricomark y otras compañías interesadas.

Así que el cuarto municipio de la provincia de León se prepara para el cambio urbanístico más ambicioso de su historia reciente. Y el desarrollo de la UA-2 no es una actuación aislada, sino la primera pieza de un puzle mucho mayor. El alcalde, Vicente Álvarez, ha puesto sobre la mesa un plan estratégico integral para transformar la fisonomía de Villaquilambre de modo que gane «sentido de ciudad» y deje de ser una suma de diez localidades dispersas. El objetivo del equipo de Gobierno (PSOE-UPL-Podemos) es modificar el PGOU de 2011 para cohesionar la «almendra central» del municipio —un mar de metros cuadrados encajado entre la LE-311 y la N-621 con capacidad para 13.000 viviendas— atrayendo actividad con incentivos y agilidad burocrática.

La reactivación del SUR-29 se integra en la meta global de coser un entorno donde cinco pueblos (Navatejera, Villaquilambre, Villaobispo, Villamoros y Villarrodrigo) concentran el 90% de la población de forma fragmentada. «Se trata de dar sentido de ciudad a lo que hoy son núcleos dispersos para permitir una gestión más eficaz de los servicios y mejorar la calidad de vida», señala. Para lograrlo, el Ayuntamiento cuenta también con un aliado clave: las obras de 6,5 M€ para suprimir cuatro pasos a nivel del tren.